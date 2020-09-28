Muratpaşa Belediyespor Konyaaltı'nı mağlup etti

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde ilk hafta kapanış maçında, Muratpaşa Belediyespor Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahibi olduğu karşılaşmadan 2425’lik skorla maçtan galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasının kapanış maçında, Antalya Spor Salonu’nda, karşı karşıya geldi. Konyaaltı’nın ev sahibi olduğu Antalya derbisini Aydın Bölgesinden Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisi yönetti.

Konyaaltı, ilk yarının son anlarında öne geçmeyi başardı ve 15 14 üstünlük sağladı. İki takımın hızlı başladığı ikinci yarıda ise Konyaaltı farkı 2 sayıya kadar yükseltirken, maçın 45’inci dakikasında Muratpaşa Belediyespor, 20 19 öne geçti. Son dakikalarda da Muratpaşa 24 25’lik skorla galip ayrılan takım oldu.

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