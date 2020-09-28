Antalya'da 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Antalya'nın Serik ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.C., 26 Eylül'de Kadriye Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı.

İ.H.C., Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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