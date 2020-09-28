Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Denizlispor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski’nin şutu kalecide kaldı.

58. dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 10

61. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kontrol etti.

82. dakikada Podolski’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton’un dokunuşu Pantilimon’da kaldı.

83. dakikada Frediy’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Rodella’nın ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Özgür Ertem xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Antalyaspor: Boffin xx, Eren Albayrak xx, Kudriashov xxx, Veysel Sarı xxx, Bünyamin Balcı xx, Amilton xx (Sdney Sam dk. 90 ?), Fredy xx, Nuri Şahin xx (Ufuk Akyol dk. 77 x), Hakan Özmert xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66 x), Mukairu xx (Podolski dk. 46 x), Jahovic x (Origill dk. 66 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Harun Alpsoy, Omar İmeri

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Denizlispor: Pantilimon xxx, Bergdich x, Mustafa Yumlu x, Fabiano x (Bakalorz dk. 69 x), Oğuz Yılmaz x, Lopes x, Murawski x (Mesanovic dk. 78 x), Recep Niyaz x, Aissati x, Sagal x, Rodallega x

Yedekler: Cenk Gönen, Subotic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Veysel Sarı (dk. 58) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor)

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