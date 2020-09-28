Prosinecki: "İlk hata yapanın kaybedeceği maçtı" Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Böyle maçlarda ilk hata yapan kaybeder"

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, beraberliğe giden bir maçı ilk hata yapanın kaybettiğini söyledi.

Süper Lig’in 3. hafta kapanış maçında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 10 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, maça iyi başladıklarını ama kendi hatalarından rakibe pozisyon verdiklerini söyledi.

Böyle maçlarda ilk hata yapanın kaybedeceğini dile getiren Prosinecki, “Beraberliğe gidebilecek bir maçtı. Antalyaspor’un çok fazla yaptığı bir şey yoktu. Kendi pas hatalarımızdan, hata yaptık, pozisyon verdik. Bunlar olunca rakip bunlardan faydalanıyor. İleride üretken değiliz. Beni endişelendiren durum bu, istediğimiz şeyleri yapamıyoruz” dedi.



"Bizi baskıya itiyor"

Ligde iki kere mağlup olup, bir beraberlik aldıklarını aktaran Prosinecki, “Bu sizi baskıya ittirir. Bu baskıdan hemen kurtulmamamız lazım. Takımın biraz sakin olması gerekiyor. Bu baskıdan kurtulup önümüzdeki maçı kazanmamız gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Oynadığımız futbol bu değil. Daha iyisini yapabiliriz. Biraz daha sakin kalıp rakibimize hazırlanıp, 3 puanı almamız gerekiyor” diye konuştu.

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