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Ormanda yanmış halde cesedi bulunan eski CHP ilçe başkanının katil zanlısı yakalandı Eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı 30 bin TL için öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı

İHA

Ormanda yanmış halde cesedi bulunan eski CHP ilçe başkanının katil zanlısı yakalandı Eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı 30 bin TL için öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın alanında cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı ve işadamı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, Yalçın'ın en son görüldüğü kişi olan 4 yıl önce emekli olan polis memuru H.B'yi gözaltına aldı. H.B, ilk ifadesinde Haluk Yalçın'ı kolundan silahıyla yaraladığını ve darp ederek öldürdüğünü söyledi. H.B, alkollü olduğunu ve yangını kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü. H.B, Yalçın'la 30 bin liralık alacak verecek davası olduğunu ve bu nedenle aralarında kavga çıktığını da iddia etti. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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