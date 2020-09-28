Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından



Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "3 maçta 7 puan çok güzel" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenlendi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Rakiplerinin ilk yarıda maça hiç oynamadığı bir sistemle başladığını aktaran Tuna, "3 maçta 7 puan çok güzel. Bugün ortaya çıkan sonuç, takımımızın ortaya koyduğu yenilmezlik serisi, kazanma olgusu, takım disiplini, az pozisyonla maçı bitirmek gibi özellikler bize kazanma alışkanlığını sağladı. Takımımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün de 1-0 üzerine çıkabilirdik. İlk yarıda rakip hiç oynamadığı sistemle maça çıktı. Buna rağmen en iyi özelliklerimizi ortaya koyduğumuz maçtı" diye konuştu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Takımda tecrübeli ve genç futbolcularla sahadaki mücadeleyi sürdürdüklerine dikkat çeken Tuna, "Kazandığımız için çok mutluyum. 3 maçta 7 puan önemli. Bu puanla önemli görülmese de ayın 20'sinden sonra 21 günde oynanacak 6 maçta ve sonrasındaki sık oynanacak maçlarda kaybedilebilecek puanlar düşünüldüğünde ilk 3 haftada 7 puana ulaşmak çok mutlu etti. Lig sonunda nerede olacağımızla ilgili hedefimiz, her hafta maçı kazanabilecek takım oluşturmak. Hafta hafta kazanmak istiyoruz" dedi.

PROSINECKI: BERABERLİĞE GİDECEK BİR MAÇTI

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise maçı kazanan Fraport TAV Antalyaspor'u tebrik etti. Maça iyi başlamalarına rağmen takımının yaptığı hata sonrası rakibe verdikleri pozisyonda golü yediklerini anlatan Prosinecki, şunları söyledi: "Böyle maçlarda hatalı pasla top verdiğinizde, maalesef ilk hatayı yapan kaybeder. Baktığınızda beraberliğe gidecek bir maçtı. Antalyaspor'un yaptığı fazla bir şey yoktu. Kendi pas hatalarımızdan pozisyon verdik. Rakip de bunlardan faydalandı. İleride çok üretken değiliz. Beni endişelendiren oyun bu. İstediğimiz şeyleri ileride yapamıyoruz. 2 kere mağlup olup, 1 kere berabere kaldık. Bu bizi baskıya itiyor. Baskıdan kurtulup çıkış yolunu bulmalıyız. Bu durumdan uzaklaşıp bir dahaki maçtan itibaren galibiyet almamız lazım. Ben takımıma güveniyorum. Bugün oynadığımız futbol asıl futbol değil. Futbolcularımın kalitesine güveniyorum. Gerekli analizlerin ardından sonraki maçtan 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tamer Tuna'nın açıklamaları

Robert Prosinecki'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-09-28 23:10:15



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