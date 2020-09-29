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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu

DHA

Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında korta gidemeyince 4 ay boyunca ikiziyle yaşadıkları sitenin kapalı otoparkında tenis antrenmanı yapan 11 yaşındaki Fatma Karya Arslan, yeni normal hayatta ilk turnuvada şampiyonluk kupasını kazandı.
Antalya'da yaşayan ikizler Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, anneleri Rukiye Arslan'ın yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tenis eğitimi kursunda antrenör Çağlar Özkan yönetiminde çalışan ikizler, farklı yaş kategorilerinde katıldıkları turnuvalarda birincilik elde etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor alanlarına giriş ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde antrenman yapamayan ikizler, antrenörlerinin yönlendirmesiyle uzaktan eğitime başladı. Anneleri Rukiye Arslan'ın önerisiyle yaşadıkları sitenin kapalı otoparkında çalışan kardeşler, araçların arasında raket sallayarak antrenmanlarını sürdürdü.
OTOPARKTA TENİS ANTRENMANI
Koronavirüs nedeniyle çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sitenin kapalı otoparkında antrenman yapan ikizler, haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürdü. Marttan temmuza kadar otoparkta araçların park yerini belirleyen plastik dubaya bağladıkları ipi file gibi kullanan ikizler, oluşturdukları kortta antrenman yaptı. Topa lastik ip bağlayıp, raketlere vurarak çalışan, duvara top atan ikizler, zaman zaman da araçların üzerinden topu atarak tenis antrenmanını gerçekleştirdi. 
Pandemi sürecindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından ikizler, temmuz ayından itibaren antrenörleri yönetiminde yeniden kortta çalışmalara başladı. Korttaki antrenmanların yanı sıra ikizler, otoparkta da birlikte çalıştı. Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tenis antrenmanlarına ara vermeyen ikizlerden Fatma Karya, pandemi sürecindeki zorlu çalışma şartlarına rağmen katıldıkları turnuvada kazandıkları başarıyla ailelerini gururlandırdı.
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Fatma Karya Arslan, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1720 Eylül'de Antalya'da düzenlenen 12 yaş turnuvasında şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İkizi Batuğ ise gruplarda üçüncülüğü elde etti. Spor kariyerinde ilk kupa kazanmanın heyecanını yaşayan Fatma Karya, "En iyi tenisçi olmak istiyorum" dedi. Milli takıma seçilerek uzun yıllar başarılarıyla anılmak istediğini vurgulayan Fatma Karya, "Annemin yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladım. Turnuvalarda birincilik elde etmiştim. Koronavirüs nedeniyle tenis kortuna gidemedim. Kortta antrenman yapamayınca annemin yardımıyla otoparkta çalıştım. 4 ay boyunca sadece otoparkta antrenman yaptım. Daha sonra antrenörümle kortta da antrenmana başladım. Şampiyon olmak istiyordum. Turnuvada kazandığım birincilik beni çok mutlu etti" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-09-29 08:17:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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