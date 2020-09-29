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Nakil olan çocuklardan doktorlarına teşekkür

DHA

Nakil olan çocuklardan doktorlarına teşekkür


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da annelerinden alınan 200 gramlık karaciğer dokularıyla hayata tutunan Iraklı iki çocuk ile babasından alınan 120 gramlık karaciğer parçasıyla sağlığına kavuşan 4 aylık Kırgız bebek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Iraklı çocuklardan 4 yaşındaki Muhammed, doktoruna teşekkürünü 'I love you doctor (Seni seviyorum doktor)' şeklinde anlatırken, 3 yaşındaki Abdullah ise öğrendiği tek Türkçe kelime olan 'Merhaba' ile minnettarlığını gösterdi.
Doğuştan karaciğer yetmezliği hastası olan 3 çocuk, özel bir hastanenin Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatlarla sağlıklarına kavuştu. Iraklı Abdullah Ali Jamel ve Muhammed Raşit annelerinden, Kırgız 4 aylık Saliha Narmirzayiva ise babasından nakledilen karaciğer dokularıyla yaşama tutundu. Minik çocuklar, ameliyatı gerçekleştiren doktora da kendilerince teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
MUHAMMED'İN DOKTORUNA SÖYLEDİĞİ DUYGULANDIRAN SÖZLER
Doğuştan karaciğer yetmezliği hastası olan 4 yaşındaki oğlu Muhammed Raşit'in yaşama tutunmasını sağlayan Iraklı anne Juan Ali (27), ilk kez geldikleri Türkiye'de, bebeği sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu'na teşekkür eden Juan Ali, "Çok şükür oğlum artık çok iyi" dedi. Annesinin kucağında etrafı seyreden minik Muhammed ise doktoruna minnettarlığını 'I love you doctor (Seni seviyorum doktor)' sözleriyle anlattı.
BİLDİĞİ TEK TÜRKÇE KELİMEYLE TEŞEKKÜR ETTİ
Oğlu Abdullah Ali Jamel'e karaciğerinden 200 gram veren Iraklı anne Nergiz Muhammed Khudher (24) de çocuğunun ameliyattan önce sarılık ve karnında sıvı birikmesi nedeniyle çok kötü olduğunu belirtti. Irak'ta pek çok doktora gittikleri halde şifa bulamadıklarını kaydeden anne, ilk kez geldikleri Türkiye'de oğlunun sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu söyledi. Minik Abdullah öğrendiği tek Türkçe kelime olan 'Merhaba' ile teşekkür etti.
'DONÖR OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Doğuştan karaciğer yetmezliği hastası olan 4 aylık kızı Saliha Narmirzayiva'yı 120 gramlık karaciğer dokusu veren İlicbeg Rızaliv (39) ise ameliyatı gerçekleştiren doktora minnettar olduğunu söyledi. Kırgız baba, "Çok mutluyum. Kızım artık iyileşti" dedi. Kırgızistan'daki doktorların minik Saliha'nın yaşama şansının çok az olduğunu söylediklerini anlatan Rızaliv, "Türk doktorlara minnettarız. Onların sayesinde kızım hayatta kaldı. Aile olarak çok mutluyuz. Ben donör olduğum için iki kat daha mutluyum" şeklinde konuştu.
AMELİYATLAR SON 15 GÜNDE YAPILDI
Son 15 günde 3 çocuğun karaciğer nakli ameliyatlarını gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "2 çocuğumuz Irak'tan, 1'i Kırgızistan'dan geldi. Bebeklerde kaşıntı, karınlarında ciddi sıvı birikimi ve şişkinlik vardı. İki hastamıza anneleri, bir hastamıza babası karaciğerinden parça verdi. Üç bebeğin de nakilden sonra değerleri normale döndü. Şu anda normal beslenme aşamasına geldiler. Artık taburcu edeceğiz. Sağlıkları gayet iyi" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2020-09-29 08:49:14

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