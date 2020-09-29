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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da yasa dışı avcılık kontrol altına alınıyor

İHA

Alanya’da yasa dışı avcılık kontrol altına alınıyor

Av Turizmi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi arasında Av Turizmi ve Yerleşim Birimlerine Verilecek Katılım Payları’na ilişkin protokol imzalandı.
Alanya Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü arasında kaçak ve bilinçsizce yapılan avcılığın önüne geçmek ve Yerleşim Birimlerine Verilecek Katılım Paylarının düzenlenmesi hususunda protokol imzalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından imzalanan protokol ile Alanya sınırları içerisinde yasa dışı ve bilinçsiz avcılığın kontrol altına alınması hedefleniyor.
Av faaliyetleri sıkı denetime tabi olacak
Bu kapsamda yerleşim birimlerinin sorumlulukları da şu şekilde belirlendi; görevlendirilen bekçiler ile personel, başkan, muhtar, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, av turizmi kapsamında avlanmaya izin verilen ve işbirliği yapılan sahalarda veya avlaklarda, usulsüz ve yasa dışı av yapılmasını, avlağa evcil hayvan sokulmasını, belde, mahalle ve köylü avcıların bu avlaklarda yasadışı av yapmasını önlemek, yasa dışı av yapanlar hakkında ihbar tutanağı düzenlemek, ihbar etmek, idare görevlilerine koruma ve kontrollerde yardımcı olmak, yerleşim birimlerindeki yöre halkının avlaklara başıboş köpek salmalarına engel olmak, avlaklardaki başıboş köpeklerin yaban hayatına zarar vermemeleri hususunda önlem almak zorunda. Kurallara uyulmaması durumunda ise ilgili kişi veya kişilerce idari ve hukuki süreç başlatılacak ve cezai yaptırım uygulanacak.
Elde edilen gelir bölge halkının ihtiyaçlarına aktarılacak
Avcılık faaliyetleri için ödenen katılım payları, bilfiil avın yapıldığı alanda yer alan muhtarlıkların mecburi ihtiyaçları (cami, okul, çeşme vb.) için harcanmasından idareyle protokol yapan ilçe belediyesi sorumlu olacak. Bu birimler aktarılan katılım paylarının bu minvalde harcandığına dair belgeleri idareye zaman geçirmeksizin ibraz etmek zorunda olacak.

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