Muratpaşa’da spor okulları açılıyor

Muratpaşa Belediyesi sonbahar dönemi spor okulu, covid19 salgını nedeniyle, sadece yetişkinlere yönelik 6 branşta, aralarında parkların, kapalı pazar yerleri ve spor tesislerinin bulunduğu 22 noktada başlıyor. Spor okuluna kayıtlar, 15 Ekim’e kadar belediyenin internet sitesi ve Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi spor okullarında sonbahar dönemi, covid19 salgının dolayasıyla sadece yetişkinlere yönelik kurslarla başlıyor. İlk antrenmanların 5 Ekim’de yapılacağı kurs, bu dönem 16 yaş ve üzeri için 6 branş açıldı.

Kayıtların 15 Ekim’e kadar Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve Turunç Masa Çağrı üzerinden yapılacağı spor okulunda, bu dönem tenis, badminton, squah, pilatesaerobik ve yoga kursları verilecek. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle mahalle gerçekleştirdiği bisiklet temel sürüş eğitimleri de sonbahar döneminde devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin tenis kursları, 75’inci Yıl, ASTUR spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Dilşad Refizade İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda ise salı, perşembe ve cuma günleri saat 20.00’den 23.00’e badminton kursları düzenlenecek. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda ise hafta içi iki gün ve hafta sonu olmak üzere squash kursları olacak.

Aralarında Bayındır Park, Yenigöl Mahallesi’nde bulunan çadır tipi salon, Teneffüs Park, Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yeri ve Meydan Kavağı Mahallesi Gezi Parkı’nın bulunduğu 19 farklı nokta haftada ikişer gün pilatesaerobik kursları gerçekleştirilecek. Temel seviye yoga kursu ise Çağlayan Spor Tesisi’nde cuma günleri 08.3009.30 arasında olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin bisiklet temel sürüş eğitimi ise bu dönem 7 mahallede gerçekleştirilecek. Çağlayan, Haşim İşcan, Şirinyalı, Çaybaşı, Bahçelievler, Kızılarık, Yenigöl mahallerinde gerçekleştirilecek eğitimler, her mahallede birer hafta devam edecek. Eğitimler hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi’nin sonbahar dönemi spor okulu programı 15 Ocak 2021’de sona erecek.

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