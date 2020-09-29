Muratpaşa’da spor okulları açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa’da spor okulları açılıyor

İHA

Muratpaşa’da spor okulları açılıyor

Muratpaşa Belediyesi sonbahar dönemi spor okulu, covid19 salgını nedeniyle, sadece yetişkinlere yönelik 6 branşta, aralarında parkların, kapalı pazar yerleri ve spor tesislerinin bulunduğu 22 noktada başlıyor. Spor okuluna kayıtlar, 15 Ekim’e kadar belediyenin internet sitesi ve Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden devam edecek.
Muratpaşa Belediyesi spor okullarında sonbahar dönemi, covid19 salgının dolayasıyla sadece yetişkinlere yönelik kurslarla başlıyor. İlk antrenmanların 5 Ekim’de yapılacağı kurs, bu dönem 16 yaş ve üzeri için 6 branş açıldı.
Kayıtların 15 Ekim’e kadar Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve Turunç Masa Çağrı üzerinden yapılacağı spor okulunda, bu dönem tenis, badminton, squah, pilatesaerobik ve yoga kursları verilecek. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle mahalle gerçekleştirdiği bisiklet temel sürüş eğitimleri de sonbahar döneminde devam edecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin tenis kursları, 75’inci Yıl, ASTUR spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Dilşad Refizade İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda ise salı, perşembe ve cuma günleri saat 20.00’den 23.00’e badminton kursları düzenlenecek. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda ise hafta içi iki gün ve hafta sonu olmak üzere squash kursları olacak.
Aralarında Bayındır Park, Yenigöl Mahallesi’nde bulunan çadır tipi salon, Teneffüs Park, Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yeri ve Meydan Kavağı Mahallesi Gezi Parkı’nın bulunduğu 19 farklı nokta haftada ikişer gün pilatesaerobik kursları gerçekleştirilecek. Temel seviye yoga kursu ise Çağlayan Spor Tesisi’nde cuma günleri 08.3009.30 arasında olacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin bisiklet temel sürüş eğitimi ise bu dönem 7 mahallede gerçekleştirilecek. Çağlayan, Haşim İşcan, Şirinyalı, Çaybaşı, Bahçelievler, Kızılarık, Yenigöl mahallerinde gerçekleştirilecek eğitimler, her mahallede birer hafta devam edecek. Eğitimler hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi’nin sonbahar dönemi spor okulu programı 15 Ocak 2021’de sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat Belediye Başkanı Sözen’e ödül
YEREL HABERLER Manavgat Belediye Başkanı Sözen’e ödül
Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor
YEREL HABERLER Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları ...
Rusya Okçuluk Milli Takımı, Kemer'de hazırlığını sürdürüyor Başkan Topaloğlu, Rus takımını ziyaret etti
YEREL HABERLER Rusya Okçuluk Milli Takımı, Kemer'de hazırlığını ...
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
YEREL HABERLER Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Bisikletli çocuğa çarpmamak için ölümden döndü Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü 1 otomobile, römorka ve elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Bisikletli çocuğa çarpmamak için ölümden ...
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
YEREL HABERLER 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri ...
Başkan Aputkan’ın evini kurşunlayanlara 6 yıl hapis cezası Evine pompalı tüfekle 11 el ateş edildi Polis 780 güvenlik kamera kaydını tek tek inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aputkan’ın evini kurşunlayanlara 6 yıl hapis ...
Alanya’da yasa dışı avcılık kontrol altına alınıyor
YEREL HABERLER Alanya’da yasa dışı avcılık kontrol altına alınıyor
12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
YEREL HABERLER 12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da ...
12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
YEREL HABERLER 12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da ...
Nakil olan çocuklardan doktorlarına teşekkür
YEREL HABERLER Nakil olan çocuklardan doktorlarına teşekkür
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
YEREL HABERLER 25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
YEREL HABERLER Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı
YEREL HABERLER Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ...
Ormanda yanmış halde cesedi bulunan eski CHP ilçe başkanının katil zanlısı yakalandı Eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı 30 bin TL için öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ormanda yanmış halde cesedi bulunan eski CHP ilçe ...
Tuna:" 3 maçta 7 puan çok güzel" FT Antalyaspor Teknik Direktörü: "Takımımızı ortaya koyduğu yenilmezlik serisi kazanma alışkanlığı, takım olgusu disiplinimizi rakibe az pozisyon verme niteliğimiz bu puanları kazandırdı"
YEREL HABERLER Tuna:" 3 maçta 7 puan çok güzel" FT Antalyaspor ...
Prosinecki: "İlk hata yapanın kaybedeceği maçtı" Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Böyle maçlarda ilk hata yapan kaybeder"
YEREL HABERLER Prosinecki: "İlk hata yapanın kaybedeceği ...
Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu (3)
YEREL HABERLER Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Denizlispor: ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor ...
Süper Lig: Antalyaspor: 0- Denizlispor:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0- Denizlispor:0 (İlk yarı)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X