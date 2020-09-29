Serik'te başkanın evine tüfekle ateş açan 4 sanığa toplam 25 yıl hapis



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine tüfekle ateş edilmesi olayında tutuksuz yargılanan 4 sanık, toplam 25 yıl 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 6 Eylül´de, saat 01.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine, otomobilden pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma tespit edildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede bulunan 780 kameraya ait görüntüler incelendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kimlikleri tespit edilen Ali Kilik, Çağlayan Çınar, Sedat Özen ve Ramazan Gündoğdu jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Operasyonlar sırasında olayda kullanıldığı öne sürülen otomobil ile 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Serik Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerin 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava sırasında tutuklu sanıklar Ali Kilik, Çağlayan Çınar, Sedat Özen ve Ramazan Gündoğdu tahliye edildi.

GÖREVSİZLİK TALEBİNE RET

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ali Kilik ile birlikte, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları, olayın 'silahlı tehdit' olarak değerlendirilmesi ve davanın ağır ceza mahkemesinde değil asliye ceza mahkemesinde görüşülmesi gerektiğini savunarak, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebini reddetti.

Duruşmada tutuksuz sanık Ali Kilik, Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı öldürmek gibi bir amaçlarının olmadığını, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatları 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan müvekkilleri için suçun unsurlarının oluşmadığını savundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ali Kilik, Çağlayan Çınar ve Sedat Özen'in 6 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Heyet, önce 6 yıl 10 ay hapis cezası verdiği tutuksuz sanık Ramazan Gündoğdu'nun ise soruşturma safhasında verdiği bilgilerle olayın diğer faillerinin de yakalanmasına yardım ettiği için cezasını 4 yıl 6 ay 7 güne indirdi. Sanıklara takdir indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, karara da 7 gün içerisinde itiraz edilebileceğini belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-29 11:15:28



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