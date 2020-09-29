Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyonu geçti Taşıt yoğunluğu sıralamasında 4. sırada yer aldı Motosiklet sayısı, otomobilin ardından ikinci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ağustos dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 1 milyon 138 bin 530 oldu. Bu taşıtların yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 26,2'sini motosiklet, yüzde 17’sini ise kamyonet oluşturdu.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’de Ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5'ini otomobil, yüzde 24,5'ini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5'ini ise otobüs olarak tespit edildi.

Antalya’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 138 bin 530 adet taşıtın yüzde 47,5’i otomobil, yüzde 26,2'si motosiklet, yüzde 17’si kamyonet, yüzde 4,5’i traktör, yüzde 2,1’i kamyon, yüzde 1,4’ü minibüs, yüzde 1'i otobüs, yüzde 0,2’si ise özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 1 milyon 138 bin 530 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 298 bin 575 motosiklet sayısı ile 356 bin 135 olan İstanbul’dan sonra 2. sırada yer aldı.

Isparta’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 182 bin 428 adet taşıtın yüzde 45,7'sini otomobil, yüzde 22,7’sini motosiklet, yüzde 14,0’ını kamyonet, yüzde 12,7’sini traktör, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 182 bin 428 ile 30. sırada yer aldı.

Burdur’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 137 bin 136 adet taşıtın yüzde 40,2'sini otomobil, yüzde 25,4'ünü motosiklet, yüzde 16,6’sını traktör, yüzde 11,7’sini kamyonet, yüzde 4,2’sini kamyon, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 137 bin 136 ile 38. sırada yer aldı.

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