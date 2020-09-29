Ormanda yanmış halde cesedi bulunan CHP eski ilçe başkanının cenazesi morgdan alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda yanmış halde cesedi bulunan CHP eski ilçe başkanının cenazesi morgdan alındı

İHA

Ormanda yanmış halde cesedi bulunan CHP eski ilçe başkanının cenazesi morgdan alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın alanında cesedi bulunan CHP eski Döşemealtı İlçe Başkanı ve işadamı Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi yakınları tarafından alındı.
Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda dün sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltında
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, Yalçın'ın en son görüldüğü kişi olan 4 yıl önce emekli olan polis memuru H.B.'yi gözaltına aldı. H.B, ilk ifadesinde Haluk Yalçın'ı kolundan silahıyla yaraladığını ve darp ederek öldürdüğünü söyledi. H.B., alkollü olduğunu ve yangını kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü. H.B., Yalçın'la 30 bin liralık alacak verecek davası olduğunu ve bu nedenle aralarında kavga çıktığını da iddia etti.

Cenazesi yakınları tarafından alındı
Bugün ise Yalçın’ın cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı. Yalçın’ın fotoğrafını yakalarına takan yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi. Yalçın’ın cenazesi defnedilmek üzere Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Düzeltme) Başkan Aputkan’ın evini kurşunlayanlara 6 yıl hapis cezası Evine pompalı tüfekle 11 el ateş edildi Jandarma, 780 güvenlik kamera kaydını tek tek inceledi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Başkan Aputkan’ın evini kurşunlayanlara 6 ...
Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyonu geçti Taşıt yoğunluğu sıralamasında 4. sırada yer aldı Motosiklet sayısı, otomobilin ardından ikinci sırada
YEREL HABERLER Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyonu ...
Serik'te başkanın evine tüfekle ateş açan 4 sanığa toplam 25 yıl hapis
YEREL HABERLER Serik'te başkanın evine tüfekle ateş açan 4 sanığa ...
Kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpıp takla attı: 2 yaralı Önce otomobile sonra refüje çarpan otomobil ters döndü, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpıp takla attı: ...
Muratpaşa’da spor okulları açılıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da spor okulları açılıyor
Manavgat Belediye Başkanı Sözen’e ödül
YEREL HABERLER Manavgat Belediye Başkanı Sözen’e ödül
Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları yetişiyor
YEREL HABERLER Polisin açtığı kursta, geleceğin cankurtaranları ...
Rusya Okçuluk Milli Takımı, Kemer'de hazırlığını sürdürüyor Başkan Topaloğlu, Rus takımını ziyaret etti
YEREL HABERLER Rusya Okçuluk Milli Takımı, Kemer'de hazırlığını ...
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
YEREL HABERLER Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Bisikletli çocuğa çarpmamak için ölümden döndü Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü 1 otomobile, römorka ve elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Bisikletli çocuğa çarpmamak için ölümden ...
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
YEREL HABERLER 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri ...
Başkan Aputkan’ın evini kurşunlayanlara 6 yıl hapis cezası Evine pompalı tüfekle 11 el ateş edildi Polis 780 güvenlik kamera kaydını tek tek inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aputkan’ın evini kurşunlayanlara 6 yıl hapis ...
Alanya’da yasa dışı avcılık kontrol altına alınıyor
YEREL HABERLER Alanya’da yasa dışı avcılık kontrol altına alınıyor
12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
YEREL HABERLER 12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da ...
12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
YEREL HABERLER 12 yaşındaki kemancı Estonya'da ikinci, İtalya'da ...
Nakil olan çocuklardan doktorlarına teşekkür
YEREL HABERLER Nakil olan çocuklardan doktorlarına teşekkür
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
YEREL HABERLER 25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
YEREL HABERLER Otoparkta hayal etti, kortta şampiyon oldu
Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı
YEREL HABERLER Altınkum Plajı'nda kirlilik uyarısı
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ...
Ormanda yanmış halde cesedi bulunan eski CHP ilçe başkanının katil zanlısı yakalandı Eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı 30 bin TL için öldürdüğü iddiasıyla emekli polis memuru gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ormanda yanmış halde cesedi bulunan eski CHP ilçe ...
Tuna:" 3 maçta 7 puan çok güzel" FT Antalyaspor Teknik Direktörü: "Takımımızı ortaya koyduğu yenilmezlik serisi kazanma alışkanlığı, takım olgusu disiplinimizi rakibe az pozisyon verme niteliğimiz bu puanları kazandırdı"
YEREL HABERLER Tuna:" 3 maçta 7 puan çok güzel" FT Antalyaspor ...
Prosinecki: "İlk hata yapanın kaybedeceği maçtı" Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Böyle maçlarda ilk hata yapan kaybeder"
YEREL HABERLER Prosinecki: "İlk hata yapanın kaybedeceği ...
Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu (3)
YEREL HABERLER Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X