Halk Et’in dördüncü şubesi Serik’te açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesi ile hayata geçirdiği Halk Et Projesi büyümeye devam ediyor. Halk Et mağazalarının dördüncü şubesi Serik’e açılacak.

Antalyalı besicilerden alınan hayvanları Antalyalı tüketicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Manavgat ve Alanya’nın ardından Halk Et’in dördüncü şubesini Serik’te hizmete sunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET tarafından işletilecek olan Serik Halk Et Mağazası Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesi’nde hizmet verecek. İç tefrişat, elektrik, su tesisatı gibi son dokunuşlarının yapıldığı Serik Halk Et Şubesi, 2 Ekim Cuma günü satışlara başlayacak.

ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca besiciden ilk elden alınan hayvanlar yine ANET’in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.