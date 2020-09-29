Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çevre yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev (9), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K. (29) adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Ömer K. yönetimindeki 06 BYT 295 plakalı lüks otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kazakistan uyruklu İslam Öziyev'e çarptı. Kazanın etkisiyle havaya fırlayan çocuk, yerde hareketsiz kaldı. Kontrolden çıkan otomobil ise yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Önce istasyonun dış tarafındaki duvara çarpan otomobil, ardından bir pompanın metal korumasına çarparak durdu.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan İslam Öziyev, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza sonrası hasar gören otomobil çekici yardımıyla götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI

Otomobilin çocuğa çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin önce istasyonun ön tarafından bulunan duvara ardından da içerideki pompaya çarptığı anlar yer aldı. Otomobil pompaya çarptığı anda bir görevlinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İslam Öziyev'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltındaki sürücü Ömer K., bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer K.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-09-29 14:36:52



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