Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (3)

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TOPRAĞA VERİLDİ

CHP Döşemealtı İlçe eski Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Uncalı Kent Mezarlığı'na getirildi. Burada öğle vakti kılınan namaz sonrası Yalçın'ın cenaze, Döşemealtı'na getirildi. Cenaze törenine Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Veli KÖKEN

2020-09-29 15:13:13



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