Bakan Pekcan: Hedefimiz Kazakistan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yaklaştırmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pekcan: Hedefimiz Kazakistan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yaklaştırmak

DHA

Bakan Pekcan: Hedefimiz Kazakistan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yaklaştırmak


Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kazakistan ile toplam ticaret hacmimiz 2019'da 3,9 milyar dolar. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri üzere 10 milyar dolara yaklaşmak" dedi.
Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına videokonferans yöntemiyle katıldı. Covid-19 pandemi sürecinin, dijital ekonomiye adapte olabilmenin önemini ortaya koyduğunu belirten Bakan Pekcan, bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, pandemi sürecinde ne kadar haklı olduklarını gördüklerini söyledi. Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve desteğiyle biz sanal ticaret heyetleri, sanal fuarları ve e-ticaret sitelerine üyeliği de destek kapsamına alarak maddi destekte bulunmaya başlamış olduk" dedi.  
'HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞMAK'
Kazakistan ile ticarette ihracat ile ithalat arasındaki farka dikkati çeken Pekcan, "Kazakistan ile toplam ticaret hacmimiz 2019'da 3,9 milyar dolar. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri üzere 10 milyar dolara yaklaşmak. Bunu yapabilmek için hem gümrüklerde iş birliği hem de iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir olması lazım. Aynı zamanda da lojistik açısından hem maliyetlerin azaltılması hem de kotaların kaldırılarak liberalleşmenin sağlanması gerekiyor" diye konuştu. 
'TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİLERİ ARASINDA YER ALMALI'
Bakan Pekcan, 2020 itibarıyla dünyanın 40'ıncı büyük ekonomisi olan Kazakistan'da ham petrol ve doğal gazın ekonominin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ama faklı sektörlerde pek çok tüketim ürünü ve nihai ürüne yönelik önemli bir talep potansiyeli var. Türkiye rekabet gücünü kullanarak, Kazakistan'ın en önemli tedarikçileri arasında yer almalıdır. Şu andaki ihracat rakamlarımız potansiyelin çok altında. Ülkemizde üretilen katma değeri, kalitesi yüksek ürünleri tüm Orta Asya coğrafyası ile birlikte Kazakistan'a da en geniş kapsamlı şekilde pazarlayabilmeliyiz. Makine başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünleri, demir-çelik ürünleri, otomotiv ana ve yan sanayi, kimyasal madde ve ürünleri, elektrik-elektronik, madencilik, tekstil, inşaat malzemesi ve ekipmanları, kozmetik ürünler ile gıda ve tarımsal ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Sanal Genel Ticaret Heyeti programımızın bu potansiyelin realize edilmesi adına önemli katkı sağlamasını ve bütün katılımcılara etkin bir tanıtım imkanı yaratmasını umuyoruz."    DHA-Politika Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP
2020-09-29 16:50:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz fokuyla selfie
YEREL HABERLER Akdeniz fokuyla selfie
Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı Antalyaspor, Nazım Sangare'nin boşluğunu Mert Yılmaz'la doldurdu
YEREL HABERLER Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna ...
57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor
Alanya'da öğrencilerden yöresel şiveyle koronavirüs uyarı videosu
YEREL HABERLER Alanya'da öğrencilerden yöresel şiveyle koronavirüs ...
Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Antalyaspor Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı
'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus pilotlardan bilgi istendi
YEREL HABERLER 'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus ...
Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti
Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (3)
YEREL HABERLER Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (3)
Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede (2)
YEREL HABERLER Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede (2)
Alanya’da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü ...
Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs uyarısı Yöresel lehçeyle video çekip, maske, mesafe, hijyen uyarısı yaptılar
YEREL HABERLER Öğrencilerden yöresel lehçeli korona virüs ...
Kepez’in Cemil Meriç Kitaplığı'na Süreklilik Ödülü
YEREL HABERLER Kepez’in Cemil Meriç Kitaplığı'na Süreklilik Ödülü
CHP eski ilçe başkanının katil zanlısı adliyeye sevk edildi Tişörtüyle yüzünü ve başını kapattı
YEREL HABERLER CHP eski ilçe başkanının katil zanlısı adliyeye sevk ...
Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
YEREL HABERLER Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede
Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (2)
YEREL HABERLER Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı (2)
Yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun pes dedirten görüntüleri Maskesini düzgün takmadı, bununla da kalmayıp alkol aldı, cep telefonundan video izledi
YEREL HABERLER Yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun ...
AK Parti'li Taş'tan CHP'ye, HDP ziyareti tepkisi
YEREL HABERLER AK Parti'li Taş'tan CHP'ye, HDP ziyareti tepkisi
Dünya Şampiyonu Özdemir'den Başkan Topaloğlu'na destek teşekkürü
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Özdemir'den Başkan Topaloğlu'na ...
Alanya’da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü adliyeye sevk edildi Bir kişinin de saniye farkıyla ölümden döndüğü kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Alanya’da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü ...
Barış’a modern şehir konforu
YEREL HABERLER Barış’a modern şehir konforu
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nden üniversiteye
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nden ...
Kaş Belediyesinden 420 metre uzunluğunda sulama kanalı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden 420 metre uzunluğunda sulama ...
Altın Portakal Sinema Tırı yollarda
YEREL HABERLER Altın Portakal Sinema Tırı yollarda
Büyükşehir Belediyesinden Başkan Böcek’in sağlık durumu ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Başkan Böcek’in sağlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X