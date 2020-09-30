Antalya'da drone ile trafik denetimi Havadan trafik denetiminde 69 sürücüye ceza uygulandı

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Antalya'da karayolları üzerinde havadan yapılan drone denetimlerinde 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ve trafik kurallarının ihlalinin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 2529 Eylül tarihleri arasında drone ile havadan denetim gerçekleştirildi. Yapılan trafik denetimlerinde toplam 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

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