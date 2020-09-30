Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli sağlık çalışanları, solunum sıkıntısı çeken yeni tip korona virüs (Covid19) hastalarının hayatta kalabilmeleri için üst üste giydikleri koruyucu kıyafetin içerisinde 24 saat boyunca ter döküyor. Hastaların rahat nefes alabilmeleri adına 24 saat mesai yapan kahramanlar, kıyafetlerin yanı sıra çift maske, gözlük, siperlik takarak adeta nefessiz kalıyorlar.

Antalya’da pandemi hastanelerinden birisi olan Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli sağlık çalışanları, solunum sıkıntısı çeken Covid19 hastalarının rahat nefes alabilmeleri için canla başla çalışıyor. Covid19 hastalarının bulunduğu Yoğun Bakım Servisine de şifreli iki kapının ardından ulaşılıyor, konusunda uzman görevliler harici kimse giremiyor. Covid19’un kendilerine bulaşmasını önlemek için hassas davranan sağlık çalışanları, koruyucu tulum, önlük, maske, eldiven, gözlük, siperlik takarak tedbir alıyor. Koruyucu kıyafetlerin yanı sıra çift maske, gözlük ve siperlik takan fedakar kahramanlar, hastaların nefes alabilmeleri için adeta kendileri nefessiz kalıyor.

Tedbirlerin ardından hastaların bulunduğu özel izole odalarına giriş yapan doktor ve hemşireler, hastanın rahat nefes alabilmesi için akciğer temizliğini yapıyor. Sağlık çalışanları, tüm hastaların durum raporunun yer aldığı dijital ekrandan gözlerini ayırmıyor, en ufak alarm durumunda da hastaya müdahalede bulunuyor. Belirli aralıklarla yatış yönünü değiştirdikleri hastanın daha rahat nefes alabilmeleri sağlanırken, yine hastanın beslenmesinden temizliğine kadar tüm ihtiyacı sağlık çalışanları tarafından karşılanıyor.



Alınlarında ter, yüzlerinde iz

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