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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Orman Çiftliği’ne terra-rossa toprağı

İHA

Antalya Orman Çiftliği’ne terra-rossa toprağı

Kepez Belediyesi, Kirişçiler’de 200 dönüm araziye kurduğu ve hububat ekimine hazırladığı Antalya Orman Çiftliği’nin arazisine, tarımsal faaliyeti artırmak amacıyla terrarossa toprağı serdi.
Tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler bölgesinde 200 dönüm araziye kurulan çiftliği, ekim sezonuna yetiştirmek için bir çalışmalar sürüyor.
İş makineleriyle, çiftliğin buğday ekiminin yapılacağı tarlalardaki, makiler ve kayalar temizlenerek zemin düzenlemesi yapıldı. Daha sonra araziye, kırmızı renkli bir Akdeniz toprağı olan terrarossa toprağı serildi. Son olarak arazi traktörle sürülerek, buğday ekimine hazır hale getirilecek.
Çiftlik alanında incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kirişçiler'de 200 dönümlük alanı güzel bir orman çiftliğine dönüştürüyoruz. Orman çiftliğine dönüştürürken aslın da Antalya'nın verimli topraklarıyla da bu çiftliğin yapısını zenginleştirmek ve tarımsal faaliyetleri daha bereketli kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Akdeniz’in terrarossa dediğimiz kırmızı toprağa ile çiftliğin zemin düzenlemesini yapıyoruz. Böylelikle çiftliğimizi ekim sezonuna hazır hale getiriyoruz” dedi.
Antalya Orman Çiftliği’nde üretilen ürünleri vatandaşlarla paylaşacaklarını söyleyen Tütüncü, “Antalya Orman Çiftliği, yaşayan, üreten ürettiklerini hemşerileri ile paylaşan ama bununla beraber tarıma, hayvancılığa farklı bir farkındalık kapısı aralayan güzel bir proje olacak. Antalya Orman Çitliği’nde, ekim alanları, mandıra, ziraat meslek lisesi, meyve bahçeleri, köy sosyal yaşamı ve hobi bahçeleri olacak” diye konuştu.
Çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi de yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da kurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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