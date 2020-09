Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin program detayları koronavirüs salgını ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle yeni belli olmaya başladı. 3 Ekim Cumartesi günü kortejsiz başlayacak festival için kent genelindeki festival afişleri ve üst geçit süslemeleri azaltıldı. Her yıl en az bir hafta önceden heyecanla karşılanan festival, bu sene koronavirüs gölgesinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı gün kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin film gösterimleri, koronavirüs nedeniyle açık havada gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısı yapılamayınca festival programı da yeni belli olmaya başladı. Kent genelinde festival afişleri ve üst geçit süslemeleri geçen senelere göre azaltıldı. Bu sene kortejin gerçekleşmeyeceği festivalde, ünlü sanatçılar koronavirüs nedeniyle söyleşilere internet üzerinden katılacak. Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

GÖSTERİM BOYUNCA MASKE TAKILACAK

Pandemi nedeniyle festival bir dizi önlemlerle yapılacak. Festivalin geleneksel korteji, sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle bu yıl düzenlenemeyecek. Festivalin açılış töreni Yekta Kopan'ın sunumuyla 3 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak. Salgın önlemleri nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, festivalin sosyal medya hesaplarından ve Kanal V Televizyonu'ndan yayınlanacak. Festivalde yer alan filmler, 'Yıldızların Altında' adı verilen Konyaaltı Sahili, Cam Piramit yanı ve AKM, Amfitiyatro olmak üzere üç açık hava sinemasında gösterime sunulacak. Salgın önlemleri gözetilerek yapılacak açık hava gösterimlerinde ateş ölçümü yapılacak. Sosyal mesafeli oturma düzenine uyulacak açık hava sinemasında gösterim boyunca maske takmak zorunlu olacak.

FESTİVAL BİLETLERİ TAM 5 TL, İNDİRİMLİ 3 TL

Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Konyaaltı Sahili'nde kurulan Yıldızların Altında 2 Açık Hava Sineması'nda, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, AKM yanındaki Amfitiyatro'da kurulan Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sineması'nda ise Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri gösterilecek. Açıkhava sinemalarında film gösterimleri her gün saat 19.20 ve 22.00'de gerçekleşecek. Festivalin bilet ücretleri indirimli 3 TL ve tam 5 TL olup, Biletix'ten temin edilebilecek. Biletler, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren AKM gişelerinden de satışa sunulacak. Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sineması'nda gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ise ücretsiz olacak.

FESTİVALDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Altın Portakal Film Festivali'nde Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 Açık Hava Sinemaları'nda gerçekleşecek biletli gösterimlerde, her seans için koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için 50 davetiye ayrıldı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları davetiye alabilecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin basın toplantıları film gösterimlerinden bir gün sonra, film ekiplerinin katılımıyla 11.00 ve 12.30'da AKM'nin yanında kurulan basın merkezinde düzenlenecek. Belgesel ve kısa filmlerin söyleşileri ise film gösterimlerinden hemen sonra yapılacak.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ SEYİRCİSİZ

Festival, 10 Ekim akşamı düzenlenecek ve yine seyircisiz gerçekleştirilecek Kapanış ve Ödül Töreni'yle sona erecek. Tören, Habertürk Televizyonu tarafından canlı yayınlanacak.

