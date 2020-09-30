Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte daha önce alınan hamamlara tur düzenlenmesi veya insanların hamamlara toplu şekilde taşınması yasağı, pandeminin seyri göz önünde bulundurularak iptal edildi. Ayrıca pandemi döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında personellerin kendi talepleri olması halinde aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık tarihine kadar 24 saat üzerinden çalıştırılmalarına izin verilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı. Karar kapsamında Antalya'da pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin kendi talepleri olması halinde aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilecek ve buna göre planlama yapılacak. Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzun 14.08.2020 tarihli ve 2020/77 no'lu kararının 1. maddesinin 'Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından risk oluşturduğu göz önünde bulundurularak, ilimizde bulunan hamamlara tur düzenlenmesi veya insanların hamamlara toplu şekilde taşınmasının yasaklanmasına' ülke genelindeki uygulamalar ve pandeminin seyri göz önünde bulundurularak iptal edilmesine karar verilmiştir."

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