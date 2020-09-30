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Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar

DHA

Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütü üyelerinin, zorla senet imzalatmak istedikleri kişileri korkutmak için yaklaşık 2 metrelik  pitonu üzerlerine bıraktıkları ortaya çıktı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', 'silahla tehdit ve darp', 'zorla senet imzalattırılması' suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı. Operasyon için harekete geçen polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.
2 METRELİK PİTON
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
'PİTON BOYNUMA VE KOLLARIMA DOLANDI'
Şüphelilerin zorla senet imzalatmak istediği adı açıklanmayan bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, çarpıcı detayları anlattı. İş insanı ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" dedi.
Bazı şikayetçiler de ifadelerinde şöyle dedi:
"İmzalamak istemediğimizde gözümüzün önüne yılanı getiriyorlardı. Hatta bulunduğumuz yerde rahat dolaşmasını sağlıyorlardı. Kolumuzu açtırıp, kolumuzun üstüne bırakıyorlardı."
BORÇ YÜZÜNDEN BİR AİLE YOK OLDU
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve yapılan operasyon başka bir trajik olayı da aydınlatıyor. Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek´in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek´in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-30 12:42:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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