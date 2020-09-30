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Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine iki ayrı genelge

İHA

Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine iki ayrı genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi. Genelge kapsamında şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu kullanılmasının zorunlu olduğu bildirildi.
Valiliklere gönderilen genelgelerde, korona virüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasının geliştirildiği anımsatıldı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme, gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı, herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmelerinin mümkün olduğu belirtildi. Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önem arz ettiğine dikkat çekilerek genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
" Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.
Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak.
Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.
Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (eİçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak."
Bugünden itibaren tüm konaklama tesislerine kabullerde HES zorunlu
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ayrıca “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu genelge gönderdi. Genelgede HES kodu kontrolü uygulaması bakımından bugünden itibaren konaklama tesisleri için alınan tedbirler şöyle sıralandı:
" Herhangi bir ayrım olmaksızın (özelkamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.
HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2’nci ve ek 1’inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak.
Gerek konaklama tesisine kabul, gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama, gerekse konaklama süresi esnasında Covid19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak daha önce İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin 'Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler' başlıklı maddesinin ilgili hükümlerine göre gerekli iş ve işlemler yerine getirilecek.
Bu çerçevede Covid19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;
Covid19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması gereği oluşturulan misafir izolasyon odalarına yerleştirilecek.
Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise vali/kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.
Bu genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili valilik/kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek."
Genelgede vali/kaymakamlarca gerekli kararların ivedilikle alınarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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