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Toprağa gömülü bulunan Duygu'nun cinayet zanlısı yakalandı (2)

DHA

Toprağa gömülü bulunan Duygu'nun cinayet zanlısı yakalandı (2)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'da ormanlık alanda başı bedeninden ayrılmış halde cesedi bulunan Duygu Çelikten'in, dün gece Muğla Fethiye'de yakalanıp kente getirilen cinayet zanlısı Veli Ü.'nün emniyetteki sorgusu tamamlandı. Emniyetten çıkarılan Veli Ü., polis aracına bindirilerek adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-30 15:41:56

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