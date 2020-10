Berat'ı parka götürmek için tekerlekli sandalye istiyor

Erol AKKIR/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da yaşayan Zeynep Candan, mikrosefali (baş küçüklüğü) ve serebral palsi (beyin hasarı) hastası oğlu 14 yaşındaki Berat'ı parka ve kedi ve köpekleri görebileceği yerlere götürmek için tekerlekli sandalye yardımı çağrısında bulundu.

Kepez ilçesinde yaşayan Zeynep Candan, bedensel ve zihinsel engelli oğlu Berat'ı evden çıkartabilmek, parka götürebilmek istediğini ancak maddi durumu kötü olduğu için tekerlekli sandalye alamadığını söyledi. Hayırseverlerden tekerlekli sandalye konusunda yardım beklediğini anlatan Zeynep Candan, "İmkanımız olsa tekerlekli sandalyeyi kendim alırdım. Ancak devletin verdiği engelli maaşı ile geçiniyoruz. Beni terk eden eşimden yardım alamıyorum. Çocuğum aylardır sokağa çıkamıyor. Dışarı çıkartıp, gezdirmek istiyorum" dedi.

14 YAŞINDA 29 KİLO

Berat'ın hastalığının doğuştan olduğunu aktaran Zeynep Candan, "Şu an 14 yaşında, 29 kilo. Tek başına mücadelenin tüm zorluklarını yaşıyorum. Küçükken parka götürebiliyordum. Fakat şu anda karnına Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) (ağız yoluyla beslenemeyen hastaların midesine yerleştirilen boru) takıldı, o nedenle artık kucaklayamıyorum. Hareketlerimiz kısıtlandı" diye konuştu.

SIVI ALAMADIĞI İÇİN KARNINDAN BESLENİYOR

Çocuğunun özel durumu nedeniyle çalışamadığını, devletin verdiği engelli maaşı ile geçindiğini aktaran Candan, şöyle dedi:

"Raporumuz var, devletimiz bez ihtiyacını karşılıyor. Ama artık yetiştiremiyorum. Berat doğduğundan beri sıvı almıyordu. Hiç su içmiyordu. Değerleri çok yükselince hastaneye yatırdık. Yoğun bakıma yatırıldı. Değerleri normale düşmedi. Bol sıvı alması gerekiyordu. Rahat sıvı alabilmesi için karnından PEG açıldı. Şu an su içebiliyor fakat geri çıkartıyor. Bu nedenle bezimiz yetersiz kalıyor. Eczaneden ve medikalden borç alıp, idare etmeye çalışıyorum. Özel maması var ama hiç akla gelmeyen harcamalar çıkabiliyor. Örneğin sonda kullanmaya başladık. Bunu da hareketli olduğu için çekip çıkarıyor ve hastanede yenisinin takılması gerekiyor. Küçükken kucağımda taşıyarak tedaviye ya da başka ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordum. Şu an taşıyamaz oldum. Hareketli, kendini kontrol edemiyor. Tüm bunları aşabilmemiz için tekerlekli bir sandalyeye ihtiyacımız var."

'TEKERLEKLİ SANDALYESİ OLURSA HER YERE GÖTÜREBİLİRİM'

Farklı tekerlekli sandalyeler denediklerini söyleyen Zeynep Candan, "Çocuğuma uygun değildi. Sabitlenebilecek, sırtından kemerli, önünde koruması olan engelli arabası olursa çocuğum çok rahat edecek. Lunaparkı çok seviyor. Küçükken sırtıma alıp, taşıyabiliyordum, zorlanmıyordum. Karnına PEG açılmasından sonra bu imkanımız da ortadan kalktı. Kollarımla taşımak zorunda kalıyorum. Artık o gücü kendimde bulamıyorum. Kaldırmak istediğimde ise o da ben de tehlikede oluyoruz. Onun oturabileceği, rahat edebileceği bir tekerlekli sandalyesi olursa çocuğumu parka, çocuk setine, kedi ve köpekleri görebileceği yerlere götürebilirim. Daha fazla güneş almasını sağlayabilirim" diye konuştu.

'BİR ANNE OLARAK ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Berat'ın sadece ambulans ile hastaneye giderken dışarı çıkabildiğini anlatan Candan, şöyle konuştu:

"Balkona dahi çıkması sakıncalı, çok hareketli oluşu nedeniyle tehlikeli olabiliyor. En fazla 10 dakika balkonda tutabiliyorum, gücüm bitiyor, hemen içeri almak zorunda kalıyorum. En azından bir tekerlekli sandalyesi olsa, çocuğumun başında dururum, özel korunaklı sandalye olmasını o nedenle istiyorum. Denizi çok seviyor, pikniği çok seviyor, açık havayı, doğayı çok seviyor, tepki veriyor. Ona bu imkanları veremediğim için bir anne olarak çok üzülüyorum. Her gün yaşantımız belli, kalkıyor, kıyafetini ve altını değiştiriyorum. Sabahtan öğlene kadar zamanımızı kahvaltı ile geçiriyoruz. Dışarı çıkamadığımız için tüm dünyası televizyon oldu. Televizyonla mutlu oluyor. Konuşuyorum, fizik tedavisini yapıyorum. Onunla oyunlar oynuyorum. Kucağıma alıp, lunapark oyunları oynuyoruz. Onu bir şekilde evin içinde mutlu etmeye çalışıyorum."

'MUTLU HABERİ ALMAYI BEKLİYORUZ'

Kepez Kaymakamlığı'nda görevli Doğan Elden, ihtiyaç sahibi aile ile temasa geçtiğini, bir hayırsever tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyeyi eve kadar götürdüğünü ve Berat'ın kilosu ve yaşı nedeniyle kullanamadığını ifade etti. Elden, "İhtiyacı olan bir hastamız varsa onu da mutlu edebiliriz. Berat'ın annesinin sesini hayırseverlerin duyacağına inanıyorum. Diğer ihtiyaçları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerden mutlu haberi almayı bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

