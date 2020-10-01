Antalya’da itfaiye minik Eymen ve teyzesi için seferber oldu Teyzesini odaya kilitleyip anahtarı kaybeden 3 yaşındaki Eymen, hem teyzesini hem kendisini evde mahsur bıraktı Ayrı odalarda mahsur kalan Eymen ile teyzesi, itfaiyenin pencereden girmesiyle kurtarıldı

Antalya’da anne ve babası işteyken birlikte kaldığı teyzesini odaya kilitleyip ardından anahtarı kaybeden 3 yaşındaki Eymen, polis, itfaiye ve komşuları alarma geçirdi. Minik afacanla teyzesi, itfaiyenin pencereden girmesiyle kurtarıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi 6591 sokaktaki 2 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babası çalıştığı için teyzesiyle birlikte kalan 3 yaşındaki Eymen E., iddiaya göre rüzgarla kapanan kapıyı kilitledi, ardından anahtarı kaybetti. Odada mahsur kalan teyzesinin dışarı çıkamadığını anlayan Eymen, başka bir odanın penceresine giderek ağlamaya başladı. Sesleri duyan komşular durumu fark edince polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri evin dış kapısını bir türlü Eymen’e açtıramayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Apartman bahçesine giriş yapamayan itfaiye aracı, merdiveni pencereye sıfır olarak yanaştırmakta zorlandı. Çevrede olan biteni meraklı gözlerle izleyen Eymen’i, komşuları konuşarak pencerenin yakınında tutmak istedi.



Anahtar telaşı

Bu sırada bir itfaiye eri pencereye sıfır yanaşamayan merdivenden inerek, pencere korkuluklarına tutundu ve içeriye girdi. İtfaiye erinin bu çabasına çevredeki komşular alkış tuttu. Eymen’e sarılan itfaiye eri, ardından teyzenin bulunduğu odayı açmak için evin içerisinde anahtar aramaya başladı. Minik afacanın anahtarı dışarıya attığını söylemesi üzerine bu sefer anahtar arama telaşı başladı. Komşular, polis ve itfaiye ekipleri bir süre apartman çevresinde anahtar aradı. Kısa süre sonra anahtarın evin içerisinde bulunmasıyla Eymen'in teyzesi de odasından çıkartıldı.

Olayda sürekli komşularıyla iletişim halinde olan aile ise kurtarma operasyonunun başarılı olarak tamamlandığını öğrenince derin bir nefes aldı.

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