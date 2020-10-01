Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Ayça Gümüş, korona virüsün (Covid19) diğer virüs ve hastalıklar arasındaki farkını, “Genç hastaları, sanki 8090 yaşındaki bir hastanın akciğer kapasitesi gibi etkilemesi diğer hastalıklardan farklı olduğunu gösteriyor” sözleriyle anlattı.

Antalya’da pandemi hastanelerinden birisi olan Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Ayça Gümüş, korona virüs (Kovid19) hastalığına yakalanıp yoğun bakıma gelen hastalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın sadece yaşlıları değil, gençleri de etkilediğine dikkat çeken Gümüş, bu durumun Kovid19’u diğer virüs ve hastalıklardan farklı kılabilecek bir özellik olduğunu ve bu duruma kendilerinin çok üzüldüğünü ifade etti.



“Genç hastaları da 8090 yaşındaki bir hastanın akciğeri gibi etkiliyor”

Gümüş, “Yoğun bakıma gelen, özellikle genç hastaları gördüğümüzde çok etkileniyoruz. Çünkü monitöre baktığımızda oksijen oranı çok düşük, hasta boğuluyor gibi ve nefes almak istiyor. Fakat bir yandan da bilinci açık, her şeyin farkında ve ‘bana yardım edin’ diyor. Biz öyle bir hastayı makineye bağlamamak için elimizden geleni yapıyoruz. En son aşama makineye bağlıyoruz. Genç hastaları, sanki 8090 yaşındaki bir hastanın akciğer kapasitesi gibi etkilemesi diğer hastalıklardan farklı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakıma girişte ilk belirtinin solunum yetmezliği olduğunu ifade eden Gümüş, hasta durumunun ilerleyip organ yetmezliğine düşünce işlerinin zorlaştığını söyledi.



"Canla başla mücadele ediyoruz”

“Bütün sınırlarımızı aştık, canla başla mücadele ediyoruz” diyen Gümüş, Türkiye’nin salgın yönetimi konusunda başarılı olduğunu, tedavi konusunda da dünya literatürlerine uygun tedavilerin gerçekleştirildiğini aktardı. Gümüş, “Şuanda Kovid19 pnömonili bir hasta Türkiye’den ABD’ye gitse, orada da aynı tedaviyi alacak. O yönden içimiz rahat. Planlı bir şekilde gidiyoruz ve şuanda kapasitemizi aşan bir hasta sayısı yok” dedi.

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