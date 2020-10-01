Pazarcı, tartıştığı kişinin kamyonetine demir çubukla saldırdı



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir pazarcı, tartıştığı pazarcının kamyonetine demir çubukla saldırdı. Üzerindeki tişörtü de çıkarıp, kamyonetin sahibine de saldırmak isteyen pazarcıyı araya girenler engelledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü yakınında kurulan Çarşamba Semt Pazarı'nda 2 pazarcının kavgası, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 2 pazarcı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada pazarcılardan biri, eline aldığı demir çubukla diğer pazarcının kamyonetine vurmaya başladı. Bu kişi daha sonra da tişörtünü çıkarıp, kamyonetin sahibine saldırmak istedi. Pazarcıyı, araya girenler güçlükle engelledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-01 11:31:43



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