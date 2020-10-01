Opera sahnesinde Rus bestecileri konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Rus bestecilerinin eserlerinden oluşan özel bir konser ile sanatseverlerle buluşacak.

08 Ekim Perşembe saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek "Piyanolu Rus Bestecileri Konseri"nde P.İ. Çaykovski, S. Rachmaninov, A. Dargomyzhsky, N.R. Korsakov ve A. Rubinstein'ın, Tolstoy ve Puşkin gibi dünya çapındaki Rus şair ve yazarların eserlerinden yola çıkarak besteledikleri parçalar seslendirilecek. Sahne tasarımı Ömer Gündüz'e ait olan konserde aşk, yurt sevgisi, vatan özlemi ve ayrılık acısı gibi temaların hakim olduğu parçalar, Rus geleneğinin sanatsal, toplumsal ve kültürel duyarlılığına farklı boyutlardan ayna tutacak.

Soprano Arzu Aydoğdumu, mezzo soprano Medine Tuganova ve Bilge Yılmaz, bariton Serhat Konukman, Melih Tepretmez ve Mehmet Ali Tutar'ın solist olarak sahne alacağı gecenin piyanistleri ise Ahmet Sait Karabulut ve Anna Tepretmez.

Fiyatları 20 ile 35 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com, http://www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.

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