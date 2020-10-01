Engin Korukır: Lige iyi başladık



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Korukır, "Lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. İlk haftayı iyi geçtik, ikinci hafta da Elazığ deplasmanını. İnşallah bu haftayı da güzel bitirmek istiyoruz" dedi.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 4 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Bayburt Özel İdare Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, teknik direktör Engin Korukır yönetiminde çalışma yaptı.

Antrenmanda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Engin Korukır, "Yoğun bir kamp döneminin ardından müsabaka dönemi başladı. Pandemiden dolayı maçların ne zaman başlayacağı muallaktaydı. Kendi uygulayacağımız programları uygulayamadığınız için federasyondan gelen haberler çerçevesinde belki geç başladık ama hızlandırılmış programlarla aradaki mesafeyi kapattığımızı düşünüyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Takımımız yıllardır 2'nci Lig'de oynayan tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekip. İlk haftayı iyi geçtik, ikinci hafta Elazığ deplasmanını da. Genç ve oyun bilinçli bir takım kurmuşlar. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Ama ikinci yarı biraz oyundan uzaklaşınca Elazığ bizden daha iyi oynadı. Deplasmanda 3 puan çok değerli ama 1 puan da değerli. Bir haftayı geride bırakıp yaptığınız hatalardan ders çıkarmak zorundasınız. Biz iki maçın hatalarının analizini yaptık" dedi.

"ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"

Bu hafta da önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Korukır, "Maç beyinde oynanmadan kazanılmaz. Önce beynimizde oynayacağız. Sonra bunu sahaya yansıtacağız. İnşallah bu haftayı da güzel bitirmek istiyoruz. Hafta sonu ve hafta içi olmak üzere 2 hafta deplasmanda oynayacağız. Oynayacağımız maçların programlarını maçtan önce yapıyoruz. Şu anda en önemli düşüncemiz hafta sonu oynayacağımız Bayburt maçı. İnşallah güzel bir netice ile ayrılacağız" diye konuştu.

Misli.com'un 2'nci ve 3'üncü liglere verdiği desteğin çok önemli olduğuna işaret eden Engin Korukır, "Bu süreç çok zorlu bir süreç. Süreç iyi giderken yardım eden çok olabilir. Ama süreç kötü giderken, pandemi tüm dünyayı etkiledi sadece ülkemizi değil, bu süreçte 2'nci ve 3'üncü ligler alt ligler, bunlara yardım etmek bana göre çok önemli. Bu süreçte bunlara kim yardım ediyorsa teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

RÖP: Engin Korukır

Antrenmandan görüntüler

(HABER-KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2020-10-01 12:11:44



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