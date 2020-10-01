Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takibinin yoğun ve eksiksiz devam ettiği, son 24 saat içinde olumsuz gelişme olmadığı açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine geçen günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Böcek'in sağlığının iyiye giderek, bilincinin yerine geldiği, uyarılara tepki verdiği kaydedildi.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir.

Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-10-01 12:29:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.