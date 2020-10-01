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Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği Muratpaşa Belediyesi’nin 12 sporcusu, bu sezon Gazi Gençlik formasıyla mücadele edip deneyim kazanacak

İHA

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği Muratpaşa Belediyesi’nin 12 sporcusu, bu sezon Gazi Gençlik formasıyla mücadele edip deneyim kazanacak

Muratpaşa Belediyesi, hentbolun genç yeteneklerin dünya çapında birer oyuncu haline gelmesi için Antalya’nın Kadınlar Hentbol 1. Ligi’ndeki temsilcisi Gazi Gençlik Spor Kulübüyle işbirliğine gitti. Muratpaşa Belediyesi’nin 12 sporcusu, bu sezon Gazi Gençlik formasıyla mücadele edip deneyim kazanacak.
Kadın hentbolunda ay yıldızlı formayla başarıdan başarıya koşacak bir kuşağı oluşturmak için Türkiye’de kadın hentbolunun ekol kulübü Muratpaşa Belediyespor ve Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nin iddialı ekiplerinden Antalya temsilcisi Gazi Gençlik işbirliğine gitti. İki kulüp arasındaki işbirliği protokolü düzenlenen toplantıyla imzalanırken Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıya bu sezon Gazi Gençlik formasıyla mücadele edecek sporcularla birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Güngör, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü antrenörü Emin Kurtak ve Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Sertan Sarpaş katıldı.
Muratpaşa yaklaşımı
Belediye Başkanı Uysal, Türkiye’nin, özellikle amatör spor branşlarında, sporcu üretememek, ürettiği sporcuları alt liglerde kaybetmek, dünya standardında antrenman ve mental durum ortaya koyamamak gibi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Bu ortam içinde Muratpaşa Belediyespor’un uzun yıllardır faaliyet gösterdiği kadın hentbolunda, farklı bir anlayışı hayata geçirmek için mücadele ettiğini aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:“2015 yılında aldığımız bir kararla, sporcuların, genç yeteneklerin kaybolmasını önlemek, dünya standardında antrenman yapabilen yerli sporculardan oluşan ve dünyayla rekabet edebilecek düzeye gelebilecek, insanlara güven verecek, insanlarımıza spor yaptıracak bir çizgi oluşturmak istedik. Bu anlayış, özellikle kadın hentbolunda, yurtdışından birkaç oyuncu getirip lig şampiyonu olmak ve Avrupa kupalarında birkaç tur atlamak şeklinde özetleyeceğimiz bakış açısının tamamen dışında yer alıyor.”
Muratpaşa yaklaşımının, genç yeteneklerin alt liglerde yok olup sporu bırakmalarıyla sonuçlanan bir döngüyü kırmayı hedeflediğini ve onların dünya çapında antrenman seviyesine ve spor yaklaşımına sahip sporcular haline getirmeyi amaçladığını belirten Başkan Uysal, bu hedef doğrultusunda Gazi Gençlik Spor Kulübü’yle önemli bir işbirliğine gittiklerini söyledi. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor’la Gazi Gençlik arasında birbirini destekleyen bir yapı oluşturacaklarını belirtirken bu işbirliğinin Türkiye çapında kadın hentbolunda çok önemli sonuçları olacağının altını çizdi.
Yeni iş birlikleri
Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek ise, benzer işbirliklerinin farklı branşlarda da devam edeceğini dile getirdi. Şimşek, “Basketbol ve yüzmede işbirliği anlaşmalarını ön hazırlığını yapıyoruz” dedi.
Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü antrenörü Emin Kurtak ise bu işbirliğinin kadın hentbolu adına çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını belirtti. Kurtak, kulüp olarak 1. Ligde 3’üncü sezonu yaşadıklarını ve bu yıl 16 kişilik kadronun 12’sinin Muratpaşa Belediyesporlu oyunculardan oluştuğunu söyledi. Muratpaşa antrenörü Sertan Sarpaş ise yetişmiş, hazır oyuncu üzerine kurulu bir düzen içinde kulüp olarak artık oyuncu hazırlayan, yetiştiren noktaya doğru yol aldıklarını söyledi. Genç oyuncuların, liglerde süre alması, maç sayısını arttırmaları gerektiğini belirten Sarpaş, bu işbirliğinin Türkiye’ye örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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