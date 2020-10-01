'Koronavirüs bulaşır' diye yaralıya ambulansta müdahaleye karşı çıktılar

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Yusuf Kaan Uysal, bisikletiyle giderken yol kenarında park halinde duran ticari araca çarpıp, yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Kaan Uysal'a ambulansta müdahale etmek istedi. Ailesi ise koronavirüs bulaşacağı korkusuyla müdahaleye karşı çıktı. Yaralı genç, ailesinin ikna edilmesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, dün Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi Çarşamba Pazarı yakınlarında meydana geldi. Yusuf Kaan Uysal, kullandığı bisikletle yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Uysal başını aracın arka camına vurarak yaralanırken, aracın camı ise parçalandı.

AİLESİ AMBULANSTAN İNDİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Kaan Uysal'a ambulansta müdahale ettiği sırada, haberi alarak olay yerine gelen anne ve babası, koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahaleye izin vermek istemedi. Aile çocuklarını ambulanstan indirirken, sağlık görevlileri kendilerini ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmenin ardından aile ikna edildi. Yeniden ambulansa bindirilen Yusuf Kaan Uysal, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-10-01 13:04:59



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