Alanya Belediyesi'nden atık pil toplama kampanyası 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında Alanya'da toplam 158 okulda, 2 bin 44 kilogram atık pil toplandı

Alanya Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)işbirliğiyle başlatılan “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” kapsamında 2 bin 44 kilogram atık pil toplandı.

Atık pillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanması ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle TAP ve Alanya Belediyesi işbirliği ile “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” düzenlendi. 2019 2020 eğitim ve öğretim yılında Alanya ilçesindeki toplam 158 okul 2 bin 44 kilogram atık pil topladı.

550 bin atık pil geri kazandırıldı

2019 yılının eylül ayında başlayan kampanya pandemi nedeniyle, geçtiğimiz eylül ayında sona erdi. 20192020 eğitim ve öğretim yılı için düzenlenen kampanyada 2bin 44 kilogram atık pil toplanarak, bertaraf ve geri kazanım işlemlerinin tamamlanması için TAP Derneği’ne gönderildi. Antalya il bazında yapılacak değerlendirme sürecinin ardından Alanya'daki okulların il genelinde aldığı dereceler ilan edilecek.

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanıldığını, son yıllarda artan pil kullanımının ise insan sağlığı ve çevrenin kirlenmesi yönünde ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yücel, çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin zamanla bozularak serbest hale geçtiğini, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden olduğunu belirtti.

Başkan Yücel, tüm bu sebepler dikkate alınarak, Alanya Belediyesi olarak 2007 yılından bu yana atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmalara vatandaşlarımızın tam destek vererek kullanılmış pillerin evsel atıklarla kesinlikle karıştırılmaması gerektiğini, sokaklara rastgele atılmamasını, kesinlikle toprağa gömülmemesini, ateşe atılmamasını ve konu ile ilgili atık pil toplama noktalarının kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

İlçe genelinde vatandaşların ulaşabileceği atık pil toplama noktaları okullar, muhtarlıklar, elektronik işletmeleri ve kamu kurumları olarak belirlendiğini dile getiren Yücel, kısa bir zaman içinde bu noktaların her birinin Alanya Belediyesi Resmi web sayfasından ilan edileceğini kaydetti.

"Hava kirliliği önlendi"

20192020 eğitim ve öğretim yılı boyunca söz konusu kampanya ile ilçe genelindeki tüm okullarda atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, bugüne kadar proje kapsamında toplam 22 bin 247 kilogram atık pilin ayrı toplanarak yaklaşık 2 milyon 224 bin 700 metreküp toprak kirliliğinin önlendiğini belirtti. Atık pillerin ayrı toplama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yıl boyunca pandemi koşullarına uygun olarak okullara atık pil toplama kutuları ve bilgilendirme afişlerinin dağıtımlarının devam edeceğini belirten Çapa, yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte eğitim çalışmalarının da hızlanacağını ifade etti.

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