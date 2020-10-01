Antalya'da denizde can pazarı Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın dalgaların arasından kurtarılışı cep telefonu kamerasında Cankurtaranın kurtardığı vatandaş, belediye görevlileri tarafından halatla çekilerek kıyıya getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da denizde can pazarı Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın dalgaların arasından kurtarılışı cep telefonu kamerasında Cankurtaranın kurtardığı vatandaş, belediye görevlileri tarafından halatla çekilerek kıyıya getirildi

İHA

Antalya'da denizde can pazarı Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın dalgaların arasından kurtarılışı cep telefonu kamerasında Cankurtaranın kurtardığı vatandaş, belediye görevlileri tarafından halatla çekilerek kıyıya getirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, cankurtaran ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kişinin halatla kıyıya çekilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.00 sıralarında Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahilinde meydana geldi. Denize giren 60 yaşlarında bir kişinin çırpındığı gören sahildeki cankurtaran, halat bağlı can simidiyle boğulma tehlikesi yaşayan kişinin yanına gitti. Dalgalar arasındaki vatandaşı kıyıya çıkarmakta zorlanan cankurtaranın yardımına, o sırada sahilde bulunan belediye personelleri koştu. Personeller, can simidine bağlı halatı çekerek şahsı ve cankurtaranı dalgaların arasından kıyıya çekti.
Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş da ‘Allah’ın izniyle kurtuldu inşallah” dedikten sonra kaydı keserek, yardıma koştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
YEREL HABERLER Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı
Rus kadını boğarak öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Rus kadını boğarak öldüren sanığa müebbet
16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor Tedavi gördüğü hastaneden kaçıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber ...
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Alanya Belediyesi'nden atık pil toplama kampanyası 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında Alanya'da toplam 158 okulda, 2 bin 44 kilogram atık pil toplandı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden atık pil toplama ...
Şehirlerarası otobüs şoförünün bir elinde telefon, bir elinde çekirdek Seyir halindeki şoförün internette sörf yaptığı anlar yolcu tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Şehirlerarası otobüs şoförünün bir elinde telefon, ...
'Koronavirüs bulaşır' diye yaralıya ambulansta müdahaleye karşı çıktılar
YEREL HABERLER 'Koronavirüs bulaşır' diye yaralıya ambulansta ...
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından işbirliği Muratpaşa Belediyesi’nin 12 sporcusu, bu sezon Gazi Gençlik formasıyla mücadele edip deneyim kazanacak
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımından ...
Engin Korukır: Lige iyi başladık
YEREL HABERLER Engin Korukır: Lige iyi başladık
Fenomen minik Aras'tan, maske uyarısı
YEREL HABERLER Fenomen minik Aras'tan, maske uyarısı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama "Kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır"
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili ...
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
Fren yerine gaza basan sürücü alışveriş merkezine girdi Alışveriş merkezi içinde kısa süreli panik yaşandı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basan sürücü alışveriş merkezine ...
Engin Korukır: Lige iyi başladık
YEREL HABERLER Engin Korukır: Lige iyi başladık
Yaralı gencin ailesi, korona virüs bulaşır diye çocuklarını ambulanstan indirdi Park halindeki araca bisikletle çarpıp kafasıyla aracın camını patlattı Olayı duyup gelen aile, Covid-19 bulaşır diye yaralı genci ambulansa bindirmek istemedi Gencin ticari araca çarpıp kafasıyla camı patlatması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Yaralı gencin ailesi, korona virüs bulaşır diye ...
Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist geldi Eylül ayında en fazla turist gönderen ülke 489 bin 355 kişiyle Rusya oldu 1 Ocak-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Antalya’ya gelen toplam turist sayısı ise 2 milyon 277 bin 13 kişiye ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'ya eylül ayında 28 ülkeden 967 bin 855 turist ...
Kepez Belediyesi'nden Fevzi Çakmak Mahallesi'ne eğitim yatırımları
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nden Fevzi Çakmak Mahallesi'ne ...
Büyükşehirden Gazipaşa’nın yaylalarında yol çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehirden Gazipaşa’nın yaylalarında yol çalışması
Antalyaspor'da 3 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 3 eksik
DokumaPark’ta ‘Doku’n’malar’ sergisi
YEREL HABERLER DokumaPark’ta ‘Doku’n’malar’ sergisi
Opera sahnesinde Rus bestecileri konseri
YEREL HABERLER Opera sahnesinde Rus bestecileri konseri
Akdeniz'in charter lideri Antalya/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Akdeniz'in charter lideri Antalya/ Ek fotoğraflar
Büyükşehirden yeni yapılaşan bölgelere alt yapı çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehirden yeni yapılaşan bölgelere alt yapı ...
Akdeniz'in charter lideri Antalya/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Akdeniz'in charter lideri Antalya/ Ek fotoğraflar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X