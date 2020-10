Konyaaltı Sahili'nin cankurtaranları 250 vakaya müdahale etti 45 kişilik ekip, sezonun yorgunluğunu yemekte attı

Konyaaltı Sahili’nde yoğun bir çalışma temposuyla vatandaşların can güvenliğini sağlayan cankurtaran ekibi, yaz sezonunun yorgunluğunu sezon sonu yemeğinde attı

Konyaaltı Sahili’nde yerli ve yabancı turistlerin can güvenliğini sağlayan Türkiye’nin en büyük 45 kişilik cankurtaran ekibi, yoğun yaz sezonunun yorgunluğunu düzenlenen sezon sonu yemeğinde attı. Geçtiğimiz akşam sahilin en renkli mekanlarından birinde düzenlenen sezon sonu yemeğine; Sahil Antalya Yaşam Parkı ALSE Genel Müdürü Doğan Balakan, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Cankurtaran Eğitmeni ve ALSE Cankurtaran Müdürü Ahmet Gödeler’in yanı sıra cankurtaran ekibi katıldı.



250 vakaya müdahale

Yemekte konuşan ALSE Cankurtaran Müdürü Ahmet Gödeler, 1 Nisan tarihinden bu yana yoğun bir çalışma temposu gösterdiklerine değinerek bu temponun kasım ayı ortalarına kadar devam edeceğini söyledi. Bugüne kadar Konyaaltı Sahili’nde 250 boğulma vakasına müdahale edildiğini aktaran Gödeler, bundan sonraki kalan 1,5 aylık zaman diliminde de boğulma vakalarına en hızlı şekilde müdahalede bulunulacağını belirtti.



"45 kişilik ekibiz"

Konyaaltı Sahili’nin 4,5 kilometrelik kıyı bandında çalışan cankurtaran ekibinden bahseden Gödeler, “Şu an 45 kişilik bir cankurtaran ekibimiz var. Bunun 8 tanesi kadın, diğerleri ise erkek olarak görev yapmaya devam ediyorlar. Türkiye’nin en büyük cankurtaran ekibi diyebiliriz. Sürekli göz temasında olarak, bütün denizdeki ve karadaki vatandaşları kurtarmak için her zaman hazır kıta görevlerinin başında bekliyorlar. Sabah saat 09.00’dan akşam saat 19.00’a kadar tam kadro bir şekilde faaliyet gösteriyorlar ve sezon sonuna kadar aynı saatler içerisinde devam edecekler” diye konuştu.



"2 katına çıkabilir"

Gelecek sezondaki ekibinden beklentilerini anlatan Gödeler, “Bu ekiple yola devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer bu ekibi genişletme imkanımız olur ise kişi sayısını 2 katına kadar çıkarmayı planlıyoruz. Ama tabi zaman içerisinde nasıl bir süreç işler tahmin edemiyoruz. Federasyonun belirlediği standartlar doğrultusunda aynı ekiple devam edebiliriz veya artırmaya da gidebiliriz. Bunu 2021 sezon başı neticelendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

