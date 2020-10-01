Apart otelden hırsızlık kamerada; düşen telefonu almak için geri döndü

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişinin, cep telefonu, tablet ve ziynet eşyası çaldığı apart otele açık pencereden girdiği ve çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, kaçarken düşürdüğü cep telefonunu almak için geri döndüğü anlar yer aldı.
Olay, dün gece, tarihi ve turistik otellerin bulunduğu Kaleiçi semtinde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske, altında şort olan kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol ettikten sonra açık pencereden apart otele girdi. İçeriden cep telefonu, tablet ve ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi, aynı pencereden dışarı çıkıp, kaçmaya başladı. Bu sırada telefonu yere düşüren şüpheli, almak için hızla geri döndükten sonra kaçmaya devam etti. Bu anlar, telin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-10-01 16:34:26
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