Evde yapılan aramada 3 kilo esrar ele geçirildi

Antalya'da polisin bir eve yaptığı operasyonda daralı ağırlığı 3 kilo 380 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Serik Narkotik Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada

K.Ç. isimli şüphelinin Belek Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Evde yapılan aramada 3 parça poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 3 kilogram 380 gram olan esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan K.Ç. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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