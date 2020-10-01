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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otel genel müdürü hayatını kaybetti

İHA

Otel genel müdürü hayatını kaybetti

Antalya’nın ünlü otellerinden Rixos Premium Tekirova’nın Genel Müdürü Faruk Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber turizm camiasını yasa boğdu.
Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’nde bulunan Rixos Premium Oteli genel müdürü Faruk Karaca (45), 1,5 ay önce grip şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisine Antalya’daki özel bir hastanede başlanan Karaca, birkaç gün önce sevk edildiği başka bir özel hastanede tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Faruk Karaca’nın alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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