Antalya'da 3 ayda 150 bin yurt dışı yolcusuna koronavirüs testi yapıldı



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'dan yurt dışına yolculuk yapmak isteyen 150 bin yolcuya, Covid-19 testi yapıldı. 3 aylık sürede elde edilen bu sayının 40 bini Antalya Havalimanı'ndan alınırken, PCR test merkezi laboratuvarı ve yapılan işlemler ise aşama aşama görüntülendi. Koronavirüs testinin pozitif mi negatif mi olduğu ise özel bir yazılımın ürettiği grafikteki mavi çizginin seyrine göre tespit ediliyor.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, koronavirüsle mücadele sürecini, başından bu yana başarıyla yöneten illerden biri olarak gösteriliyor. Turizm sezonunun da başlamasıyla birlikte 8 ayda 170 ülkeden 2 milyonun üzerinde yabancı tatilcinin geldiği kentte, turistler ülkelerine dönerken önce Covid-19 PCR test merkezine gidip, test yaptırıyor.

PCR testi için kentte farklı noktalarda test merkezleri kuruldu. Kamu, üniversite ve bazı özel hastanelerde yaptırılabilen bu testlerden elde edilen sonuca göre yolcu seyahat edebiliyor. Pozitif çıkması halinde tatilci, karantinaya alınıp tedavi edilirken negatif çıkanlar seyahat edebiliyor. Test merkezlerindeki yoğunluğu azaltmak ve havalimanına gelen tatilcilerin test yaptırmasını kolaylaştırmak için Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali giriş kapısı yanına PCR test merkezi kuruldu. Haziran ayında kurulan test merkezinde 20 görevli personel 7 gün 24 saat boyunca ihtiyaca karşılık veriyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SIFIR TEMAS

Uçuş tarihinden en az 24 saat önce Antalya Havalimanı'na gelen tatilci, pasaport ve biletini onaylattıktan sonra havalimanı girişinde kurulan alanda 250 lira ödeyip test işlemini başlatıyor. Bu ücret nakit ya da kredi kartıyla tahsil edilebildiği gibi döviz olarak ödemek isteyen olursa 50 euro olarak kabul ediliyor. Ödeme işleminin ardından bir tüp verilip sürüntü örneğini almak üzere ödeme işleminin yapıldığı yerin hemen bitişiğinde sıraya giriliyor. Burada sağlık çalışanlarını korumak için tüm işlemler PVC korumanın arka tarafında yürütülüyor. Test vermek isteyenle sağlık çalışanları kesinlikle temas kurmuyor. Sürüntü kabininin önüne yerleştirilen bir sandalyeye oturan tatilciye sağlık görevlisi sadece kollarının geçebileceği büyüklükteki iki delikten uzanarak önce boğazından, ardından burundan sürüntü alıp tüpe yerleştiriyor.

TEST SONUCUNU MAVİ ÇİZGİ BELİRLİYOR

Bu aşamadan sonra sürüntü örneği sıraya alınıp çeşitli aşamalardan geçiriliyor. Sürüntü örneği tamamen steril, UV ışığı altında çalışılan bir ortamda alınıp küçük tüplere yerleştiriliyor. Bu tüpler ise PCR test sonucunu pozitif ya da negatif olarak tespit eden özel bir cihaza yerleştiriliyor. 90 dakika sonra cihaz bağlı olan bilgisayardaki yazılım sayesinde sonucu bir grafikle ekrana yansıtıyor. Sonuç eğer pozitif ise mavi renkli grafik çizgisi yukarı yönlü pik yaparak uyarı veriyor. Aksi durumda ise mavi çizgi iniş göstererek, sonucun negatif olduğunu belirtiyor. Mavi çizginin tutarsız hareketleri gözlenirse de test geçersiz sayılarak sürüntü veren kişiye haber verilerek, yeniden teste gireceği söyleniyor.

'3 AYDA 40 BİN TEST ELDEN GEÇTİ'

Tüm bu işlemleri sağlık çalışanları titizlikle yürütüyor. Kendi sağlıklarını korumak için özel kıyafetler giyen sağlık çalışanları maske, eldiven ve siperliği yanlarından eksik etmiyor. 3 aydır hizmet veren merkez, 40 bin testi yorumlayıp sonuç bildirdi. Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sağlık çalışanlarının büyük bir gayretle tatilcilerin, vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi. Havalimanında 40 bin tatilcinin yurt dışına çıkmak için test yaptırdığını anlatan Dr. Hülür, "Diğer ilçelerimizle birlikte 18 PCR noktamızdan yurt dışına çıkmak için yapılan test sayısı 150 bin. Sonuçlar ise en kısa sürede veriliyor. Havalimanında test sonuçlarının açıklanması 4 ile 10 saat arasında değişiyor" dedi.

Tatillerini tamamlayıp Almanya'ya gitmek için Antalya Havalimanı'ndaki PCR test alanına gelen Ufuk ve Verda Çoban, test yapılırken çok sıra olduğunu düşünerek erkenden geldiklerini, ancak sıra olmadan kolaylıkla testi verdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-10-02 07:56:39



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