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'Piyanonun Altın Kızı' Nil: Piyano arkadaşım gibi

DHA

'Piyanonun Altın Kızı' Nil: Piyano arkadaşım gibi


Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi alan 'Piyanonun Altın Kızı' Nil Göksel (9), haziran ayında New York'ta vereceği konser, pandemi nedeniyle 2021'e ertelenince bu süreci bolca çalışarak, fırsata çevirdiğini söyledi. Piyano çalarken çok mutlu olup, rahatladığını anlatan Nil, "Piyano, arkadaşım gibi" dedi.
Antalya'da Ramazan Savaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nil Göksel, 5,5 yaşında baleye başladı. Eğitimi sırasında solfej dersleri de alan Nil, piyanoya ilgisini keşfetti. Şubat 2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda piyano eğitimine başladı. Piyano öğretmeni Simay Kok'un, 'mutlak kulak' olduğunu söylemesi üzerine Nil Göksel, bale ve piyano arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Piyanoya ilgisi yoğunlaşan Nil, tercihini bu yönde kullandı ve eğitimine devam etti. Yeteneğiyle dikkati çeken Nil, 20182019 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı'nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlkokulu Müzik Bölümü'nü kazandı. Dr. Samir Mirzayev'den piyano eğitimi alan Nil, pandemi sürecinde de çalışmalarını sürdürüyor.
HER YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU
Nil Göksel, geçen yıl nisan ayında Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen '1'inci Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda, mayıs ayında İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen '14'üncü Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda, haziran ayındaki İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen '5'inci Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde, ekim ayında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen '17'nci Uluslararası Viva-Music Yarışması'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye ayağında, kasım ayında ise Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 'Uluslararası EDELWEISS' piyano yarışmasında birinci oldu. Girdiği her yarışmada birincilik elde eden Nil, 'Piyanonun Altın Kızı' olarak biliniyor. 
PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞMA FIRSATI YAKALADI
Yarışmalardaki başarılarından dolayı 11 Haziran 2020 tarihinde ABD'nin New York kentindeki Carnegie Hall'da konser vermeye hak kazandığını anlatan Nil Göksel, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle konserin 8 Haziran 2021 tarihine ertelendiğini açıkladı. Nil Göksel, "Koronavirüs sürecinde evde kaldığım dönemde çok çalıştım. Bu dönemi, tatil gibi görmedim. Hatta bu durum bana daha fazla ders çalışma fırsatı sundu. Bu süreçte sürekli kedilerimle vakit geçirip, piyano çalışıyorum. Kitap okuyup, ders çalışıyorum. Pandemi sürecini daha fazla çalışma fırsatı olarak gördüm" diye konuştu.
'TCHAIKOVSKY YARIŞMASINDA FİNALE KALMAK İSTİYORUM'
İleride başarılı bir konser piyanisti olmak istediğini aktaran Nil, "En büyük hayalim ise Tchaikovsky yarışmasında finale kalmak ve Valeri Gergiyev ile aynı sahneyi paylaşmak. Gülsin Onay'la da aynı sahneyi paylaşmak istemiştim. Gülsin Onay Antalya'ya geldiğinde Master Class'ına katıldım, ders yaptım. Konserinde Gülsin Onay'la aynı sahneyi paylaştım. Bu benim için çok mutluluk vericiydi" dedi.
'BAŞARI İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞMAK LAZIM'
Nil Göksel, nisan ayında Rusya'da ve Kapadokya'da düzenlenecek iki uluslararası yarışmaya ve İzmir'de bir festivale katılma heyecanını yaşarken pandemi nedeniyle etkinliklerin iptal edildiğini anlattı. Pandemi sürecinde evde online konserler verdiğini belirten Nil, müzik temalı bazı online programlara katıldığını söyledi. Koronavirüs sürecini verimli geçirmeleri için arkadaşlarına önerilerde bulunan Nil, "Eğer benim gibi bir enstrüman çalıyorsanız, vakit güzel geçiyor. Başarı elde edebilmek için sürekli çalışmanız lazım. Enstrüman çalmak güzel bir his, herkes en az bir enstrüman çalmalı. Ben piyano çalarken çok mutlu oluyorum. Rahatlıyorum, sanki bir arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Piyano benim arkadaşım gibi" dedi.
'KÜÇÜCÜK YÜREĞİYLE GÜZEL İŞLER BAŞARDI'
Nil Göksel'in anneannesi Sevgi Erk (60), torununun yeteneğiyle gurur duyduğunu anlattı. Burdur'un Bucak ilçesinde yaşadığını, pandemi nedeniyle 3 ay boyunca Antalya'ya torununun yanına gelemediğini anlatan Erk, Nil'le sürekli görüntülü konuşmalar yaptığını, kendisine sürekli piyano çaldığını söyledi. Sevgi Erk, "Nil bizi çok onurlandırdı. Nil'in ileride güzel yerlerde olacağına inanıyorum. Bu başarılarını çalışmalarına borçlu. Nil şu an bir çocuk ama o küçücük yüreğiyle güzel işler başardı ve bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-10-02 08:15:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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