Büyükşehir Belediyesi “Yerel ürün satış alanları” kuracak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üretimi ve üreticiyi her alanda destekleyerek kentin farklı noktalarında açılacak “yerel ürün satış alanları” ile ürünlerin satışı noktasında da üreticiye destek verecek.

Antalya için tarımın en önemli sektörlerden biri olduğu bilinciyle hareket eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ederek üreticinin yanında yer alıyor.

Yerelden kalkınma modeliyle kooperatifçiliği destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurulacak “yerel ürün satış alanları” ile ürünlerin satışı noktasında da üreticiye destek vermeye hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin açacağı yerel ürün satış alanlarıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve ilçe ziraat odalarına üye üreticilerin ürettikleri gıda ve ihtiyaç maddelerinin tüketiciyle buluşturulması, üreticinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu konuda kooperatif ve üreticilerin görüş ve önerileri alınıyor. İlki Korkuteli’de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ve kooperatif başkanları bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundu.

Kumluca ve Finike'de toplantı

Kumluca ve Finike’de de ilçeleri tarımsal alanda kalkındırmak amacıyla açılacak satış alanları konusunda bilgilendirme yapıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılara Kumluca Ziraat Odası, Kumluca, Yeni Kışla, Adrasan ve Karacaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile Finike Akçaalan, Yalnız, Arif, Dağbağ, Boldağ, Gökbük ve Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi temsilcileri katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde farklı ilçelerde de toplantılar düzenlenecek. Toplantılarda tarımsal üretimde önemli bir yere sahip kooperatiflerin temsilcilerinin “yerel ürün satış alanları” konusundaki önerileri dinlenecek.

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