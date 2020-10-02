Antalya'da koronavirüse rağmen asker eğlencesi



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın asker uğurlamaları sürüyor. Askere gidecek bir gencin arkadaşları tarafından havaya atıldıktan sonra, konvoy eşliğinde tur atıp, yolu kapatmaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı asker uğurlamalarını yasakladı. Ancak Antalya'nın bazı bölgelerinde asker eğlenceleri ve araç konvoyları yapılmaya devam ediyor. Antalya otobüs terminaline gelen bir grup genç, yasaklara rağmen asker eğlencesi yaptı. Otogar alt geçidinde araçlarını durduran grup, askere giden arkadaşlarını kucaklayıp havalara attı. Koronavirüs tedbirlerinin göz ardı edildiği eğlencede, askere uğurlanan gencin defalarca havaya atılması, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Otogar alt geçidinden geçen diğer araç sürücüleri ise kısmen ulaşıma kapanan yol yüzünden tepkilerini korna çalarak gösterdi.

HURMA'DA TRAFİK AKSADI, ÇEVRE YOLU'NDA SİLAHLAR PATLADI

Aynı saatlerde Konyaaltı ilçesinin Hurma Semti'nde de benzer asker eğlencesi ve konvoylarla trafiği kapatan gençler, "En büyük asker bizim asker" sloganları atıp yolu trafiğe kapattı. Batı Çevre Yolu'na çıkan asker konvoyunda ise silah sesleri duyuldu. Gençlerin yolu trafiğe kapattıkları görüntüler, cep telefonu kameralarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-02 12:37:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.