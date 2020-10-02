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Bitki hücrelerinden korona virüsün insanı enfekte etmesini gerçekleştiren ‘Furin’ enzimi üretildi Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov: "Yaptığımız çalışmayla furin proteinin genini bitki hücrelerine transfer ederek bu enzimi bitki hücrelerinde aktif bir şekilde üretmede başarılı olduk" "Ve bu enzimleri kullanarak korona virüs ve diğer hastalıkların aşı adaylarını geliştirmede önemli bir aşama kaydettik"

İHA

Bitki hücrelerinden korona virüsün insanı enfekte etmesini gerçekleştiren ‘Furin’ enzimi üretildi Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov: "Yaptığımız çalışmayla furin proteinin genini bitki hücrelerine transfer ederek bu enzimi bitki hücrelerinde aktif bir şekilde üretmede başarılı olduk" "Ve bu enzimleri kullanarak korona virüs ve diğer hastalıkların aşı adaylarını geliştirmede önemli bir aşama kaydettik"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, insan vücudunda bulunan ‘Furin’ enzimini bitki hücrelerinde üretmeyi başardı. Prof. Dr. Tarlan Mammedov, bu sayede pek çok hastalığın aşı adaylarının geliştirilebileceğini ifade etti.
İnsan vücudundaki ‘Furin’ enziminin çok önemli bir enzim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mammedov, “Vücudumuzda olan birçok proteinin aktifleşmesi bu enzime bağlıdır. Furin, hormonlar ve büyüme faktörleri, kan pıhtılaşma faktörleri, hücre yüzeyi reseptörleri, viral zarf glikoproteinleri, vb. dahil olmak üzere çok çeşitli öncü proteinlerin işlenmesinde (aktivasyonunda) yer alır ve çeşitli hücresel olaylarda kritik bir düzenleyici rol oynar” diye konuştu.
Korona virüsün insanı enfekte etmesinin de ‘Furin’ enzimiyle gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Mammedov, “Bu enzim, virüs ve bakteri proteinlerinin aktifleşmesinde de çok önemli bir rol oynamaktadır. İnsan vücudunda karaciğer, akciğer, ince bağırsaklar gibi birçok dokuda 'furin' enziminin yer alması da virüsün aynı anda birçok organa saldırabilmesine yol açmaktadır” dedi.

"Bitki hücrelerinde ürettik"
Prof. Dr. Mammedov, “Yaptığımız çalışmayla furin proteinin genini bitki hücrelerine transfer ederek bu enzimi bitki hücrelerinde aktif bir şekilde üretmede başarılı olduk. Ve bu enzimleri kullanarak korona virüs başta olmak üzere, influenza virüsü, HIV, dang humması, ebola ve marburg virüsü, SARSCoV2, şarbon gibi hastalıkların aşı adaylarını geliştirmede önemli bir aşama kaydetmiş olduk.” şeklinde konuştu.

Ödül aldı
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov “Bitkilerde Furin ile Hedef Proteinlerin İn Vivo PostTranslasyonel İşlenmesi” çalışmasıyla 5. Uluslararası İstanbul Buluş Fuarı’nda büyük ödüle (ISIF’20 Grand Prıx Ödülü) layık görüldü.

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