Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediye maçına hazır

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, pazar günü deplasmanda oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin ikinci haftasında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 4 Ekim Pazar günü İzmir’de oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Birol Ünsal, antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaparak, İzmir Büyükşehir Belediye maçının önemine değindi. Sabah fitness, öğleden sonra da salonda çalışan Konyaaltı Belediyesi, İzmir deplasmanından puanla dönmek istiyor.

Takım kaptanı Halise Güneş yeni bir takım olmalarına rağmen ligin ilk haftasına sahada iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Halise Güneş, “Sahada Konyaaltı Belediyesi’nin gücünü gösterdik. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Takımımız bundan sonra daha farklı olacak. Kısa sürede içinde daha iyi noktalara geleceğiz. İzmir maçında güzel bir mücadele olacak. Kazanarak Antalya’ya 2 puanla dönmek istiyoruz” dedi.

Takımın genç yeteneklerinden Büşra Işıkhan, “Hentbol camiası ilk maçımızda Konyaaltı Belediyesi’nden böyle bir performans beklemiyordu. Biz iyi bir takımız. İlerleyen haftalarda tempomuz daha da artacak. İzmir maçından da galibiyetle dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Esen'den destek

Ligin ilk maçında tribünde yerine alarak takıma destek olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen kısa sürede çok güzel bir takım ortaya çıktığını kaydetti. Başkan Esen, “Takımımıza güveniyoruz. Teknik ekibimiz, oyuncularımızla bu sezon bizlere keyifli maçlar seyrettirecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi karşısında da başarılar diliyorum” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü arasındaki karşılaşma 4 Ekim Pazar günü İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda saat 15.00’te oynanacak.

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