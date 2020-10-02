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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık yakıt parası yanlış iban numarası verildiği için ödenememiş

İHA

Atık yakıt parası yanlış iban numarası verildiği için ödenememiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde verdiği atık yakıtın parasını alamadığı için şikayetçi olan fırın sahibi, parasının ödenmesi üzerine şikayetten vazgeçti. Kalyak olarak bilinen atık yakıtın, fırın sahibi tarafından verilen iban numarasının hatalı olması sebebiyle ödenemediği iddia edildi.
Atık yakıtı verdikten sonra 4 gün beklemesine rağmen hesabına para yatırılmayan fırın sahibi Mustafa Aksoy, Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek şahıslar hakkında şikayette bulunmuştu. Mustafa Aksoy’u telefonla arayan şahıslar, verilen iban numarasının yanlış olması nedeniyle parayı yatıramadıklarını belirterek yeniden hesap numarası aldı.
Konuyla ilgili bilgi veren ekmek fabrikası sahibi Mustafa Aksoy, “16 Eylül 2020’de şahısların iş yerime gelerek kalyak olarak adlandırılan Fuel oil 4 toplayıcısı olduklarını söylediler. Biz de kalyak olduğunu satabileceğimizi söyledik. Ve bu şahıslarla fiyatta anlaşarak kalyakı verdik. Şahıslar ödemeyi peşin yapacaklarını söylediler. Ne var ki verdikleri kartta limitin yetersiz olduğunu gördük. Bunun üzerine üzerlerinde yeterli nakit olmadığını ve yarın sabah havale yapacaklarını söylediler. Ben de iban numarasını verdim. Kalyakı aldıktan sonra gittiler. Aradan 4 gün geçip hala para yatmayınca ben de gidip Cumhuriyet Karakolunda şikayette bulundum. Beni arayıp verdiğim iban nosunun yanlış olduğunu söylediler. Bu yüzden havale yapamadık dediler. İban numarasını tekrar verip paramı aldım ve şikayetimi geri çektim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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