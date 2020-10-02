Antalya'da alkollü turistin ATM ile imtihanı ATM'yi tekmeleyip sokak köpeğini ayağıyla itti

Antalya’da alkollü bir turistin işlem yapamadığı gerekçesiyle ATM’yi ve sokak köpeğini ayağıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Atatürk Caddesi, eski Büyükşehir Belediyesi binası girişinde meydana geldi. Bir turist, bir elinde alkol şişesi kolunda çanta ile ATM’lerin olduğu bölgeye geldi. Güçlükle ayakta durabilen genç, para çekmek için ATM’ye yöneldi. Alkol almaya devam eden genç bir süre uğraştı fakat ATM’den işlemini gerçekleştiremedi.

ATM’den uzaklaşan genç, bölgeden geçen bir gençten yardım istedi. Genç hızla uzaklaşırken turist sağa sola sallanarak alkol almaya devam etti. İstediği yardımı alamayan turist, ATM’yi de tekmeledi. Bir süre daha ATM’den para çekmeyi deneyen ve elindeki şişeyi 3 kez para çekme bölümüne vuran turist başarılı olamayınca yolda yatan köpeği ayağıyla iterek bölgeden ayrıldı. Turistin o anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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