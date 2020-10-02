Antalya'da 4 bin personel ile 2 bin 322 umuma açık işletme denetlendi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Covid19 tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya’da umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Covid 19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ülke genelinde birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla ülke genelinde konaklama tesisleri, alış veriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark, tematik parklar ve bilimum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde Covid19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için “Sağlık İçin Hepimiz İçin” parolası ile denetim yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerden yaklaşık 567 ekip 4 bin 058 personelle umuma açık yerler denetlendi. 2 bin 322 işletmenin denetlendiği uygulamada 22 alana işlem yapıldı. Ayrıca bin 272 toplu ulaşım aracı, 575 ticari taksi ve 37 durak denetlenmiş 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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