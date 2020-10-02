Kepez Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

İHA

Kepez Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

Kepez Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısı ortak bildiri ile kınandı. Başkan Hakan Tütüncü ve meclis üyeleri ortak bildiriyle, 'kardeş Azerbaycan’ın yanındayız' mesajı verirken, belediye hizmet binası ve meclis salonu, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısı tüm Türkiye’de olduğu gibi Kepez Belediyesi meclisinde de tepkiyle karşılandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın açılışında, saldırıya karşı ortak tavır sergilendi. Kepez Belediyesi Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin imzaladığı bildiriyle, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı ortak bildiri metni ile kınandı. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki göstermek için hazırlanan ortak metni AK Parti Grup Sözcüsü Serhan Demir okudu.
Aziz Milletimiz’e
Meclis üyelerinin ortak imzası ile okunan ve “Aziz Milletimiz’e” diyerek başlayan ortak bildiri de; “Kepez Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı yakın zamanda Tovruz’da gerçekleştirdiği saldırılardan sonra, Ermenistan’ın bölgede kalıcı barışın ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan’ın Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır. Azerbaycan topraklarına yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğu açıkça anlaşılan Ermenistan’ın bu saldırısı asla kabul edilemez. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmayı destekliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz” denildi.
"Türkiye Dünya'da güçlü bir ülke"
“Terörle mücadelesinde, Kıbrıs sorununda, Ege meselesinde, Doğu Akdeniz’de haklılığını ve kararlılığını bekası ve çıkarları kapsamında hep birlikte tüm dünyaya gösteren Türkiye, Güney Kafkasya meselesinde de kararlılığını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir.” ifadesinin yer aldığı bildiride; “Bölgesinde ve dünyada güçlü bir lider ülke olan Türkiye, gerek ülkemizin milli çıkarlarına gerekse Azerbaycan halkına yönelik hiçbir oyuna müsaade etmeyecektir. Bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan’ı şımartan ve kullanan güçlerin de bu ülkeyi destekler yöndeki tavırlarına da ivedilikle son vermesi gerektiğine inanıyoruz. Karabağ meselesinde bugüne kadar sessiz kalan ve 30 yıldır Azerbaycan’ı oyalayan uluslararası aktörleri de Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik hukuku, ortak tarihi geçmiş ve kader birlikteliğimiz nedeniyle bizlerin de hiçbir zaman yapılanlara kayıtsız kalamayacağımızı, her türlü şartlarda kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğimizi Kepez Belediye Meclisi olarak kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.” denildi.
"Antalya ve Azerbaycan kardeşliği"
Okunan ortak bildirinin ardından söz alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın Azerbaycan ile ortak bir ilişkisinin olduğunu hatırlattı. Tütüncü; “1918 yılında görev yapan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü’ye ulaşıyor. Bakü’de Ermeni mezalimini sonlandırma konusunda da çok büyük bir görev yapıyor. O ordunun içerisinde şehadet mertebesine ulaşan 10 Antalyalı hemşehrimiz var. Onların hepsinin isimleri de belli. Biz 2 yıl evvel, Türk Ocağı ile birlikte bir program çerçevesinde bununla ilgili bir anıt ve bir cadde yaptık. DokumaPark'ın içerisindeki o anıta 10 Antalyalı hemşehrimizin ismini yazdık. Devlet Hastanesi’nin hemen doğusunda bulunan o caddenin üzerine de onların isimlerini tekrar yazmak suretiyle Antalya ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yüzyıl evveliyata dayanan hukukun altı koyu kalemlerle çizilmiş olduk. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın tasası tasamız, sevinci sevincimizdir “ sözleri çok manidardır. Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in; “Biz bir millet, iki devletiz” ifadeleri de bu anlamda üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan bir tanesidir. Nazım Hikmet'ten, Mehmet Emin Resulzade’ye, Ahmet Cevat’a kadar gönül dünyamızı sesleriyle, sözleriyle renklendiren bütün büyüklerimiz aslında derin ilişkilerimizin, derin kardeşlik bağımızın ne kadar önemli ve ne kadar derin olduğunu göstermişlerdir.” dedi.
"Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşu belli"
Dağlık Karabağ konusunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin duruşunun belli olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, “Nasıl ki; 1989’da bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'a dönemin başbakanının ve cumhurbaşkanının, devlet yetkililerinin katkıları destekleri olmuşsa, ve o günden itibaren o destek de bir milli politikaya dönüşmüşse, devletimiz bu milli politikanın peşinden giderek, Dağlık Karabağ meselesinde yaşanan hususlarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunu her haliyle, her şekliyle, gerek sözle, gerek davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Belediye meclisimizin bu duyarlılığı bu metni kaleme alması, bu metni de kamuoyu ile paylaşması bugünkü toplantımız açısından önemlidir. “ diye konuştu.
Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 4 bin personel ile 2 bin 322 umuma açık işletme denetlendi
YEREL HABERLER Antalya'da 4 bin personel ile 2 bin 322 umuma açık ...
Alanya Belediyesi'nden Okurcalar'a yeni park
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden Okurcalar'a yeni park
Antalya SMMM, Vali Yazıcı'ya faaliyetlerini anlattı
YEREL HABERLER Antalya SMMM, Vali Yazıcı'ya faaliyetlerini anlattı
Irmak kenarında bayılan genç kızı ayıltmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Irmak kenarında bayılan genç kızı ayıltmak için ...
Alanya’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Alanya’da korona virüs denetimi
Halk Et’in dördüncü mağazası Serik’te hizmete açıldı
YEREL HABERLER Halk Et’in dördüncü mağazası Serik’te hizmete açıldı
Maskelerini takmayan turistlere, Rus uyruklu minik Laura’dan 'maske' dersi 3 yaşındaki Rus uyruklu Laura, maskesini takıp o sırada denetime takılan turistlere maskesini gösterdi Polisleri çok sevdiğini söyleyen Laura, ardından polis amcasıyla yumruk selamı yaptı
YEREL HABERLER Maskelerini takmayan turistlere, Rus uyruklu minik ...
Ali Şafak Öztürk: "Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı konusunda önemli aşama kaydettik"
YEREL HABERLER Ali Şafak Öztürk: "Gençleştirme ve Türk oyuncu sayısı ...
Antalya’nın gözbebeği Saat Kulesi, ziyarete açılacak Roma'dan, Osmanlı'ya kadar tarihi içinde barından saat kulesinde restorasyon çalışmaları sırasında kazı da yapılacak Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar: "Şu an kulenin üstünde bulunan bölüm özgününe uygun değil" "Genel eki değil, nitelikli yapı değil. Sadece betonarme gibi imitasyon taşa yapılmış. Üzerine çizgileye şekil verilmiş" "Amacımız saat kulesinin özgün formunu korumak" "Burada kazı yapacağız. Hem dış alanda, hem de üste çıktığımızda oradan aşağıya irtibat var mı ona bakacağız. Belki aşağıda kapı bulacağız" "Bunları yaptığımızda, saat kulesini kontrollü bir şekilde ziyarete açmak istiyoruz" "Burası çok güzel bir manzara alanı. Burayı ziyarete açıp vatandaşlarımızın bu zevki tatmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Antalya’nın gözbebeği Saat Kulesi, ziyarete ...
Antalya'da alkollü turistin ATM ile imtihanı ATM'yi tekmeleyip sokak köpeğini ayağıyla itti
YEREL HABERLER Antalya'da alkollü turistin ATM ile imtihanı ATM'yi ...
Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
YEREL HABERLER Alanya'da tarih kokan satranç turnuvası
Alanya Kalesi’nde satranç turnuvası Gençler eşsiz manzarada kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER Alanya Kalesi’nde satranç turnuvası Gençler eşsiz ...
Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi
YEREL HABERLER Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini ...
Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi
YEREL HABERLER Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini ...
Başkan Yücel, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yücel, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ...
Atık yakıt parası yanlış iban numarası verildiği için ödenememiş
YEREL HABERLER Atık yakıt parası yanlış iban numarası verildiği için ...
'Başkan Böcek'te enfeksiyon tamamen eradikasyona uğramış'
YEREL HABERLER 'Başkan Böcek'te enfeksiyon tamamen eradikasyona ...
Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede
YEREL HABERLER Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede
Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede
YEREL HABERLER Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede
Büyükşehirin Engelli Mola Evleri açılıyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin Engelli Mola Evleri açılıyor
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi Genelgeye göre bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler, 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenecek
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs ...
Pitonlu suç örgütü adliyede Piton yılanını korkutmak amaçlı kullanarak zorla senet imzalatıp, tefecilik yaptığı iddia edilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Pitonlu suç örgütü adliyede Piton yılanını korkutmak ...
Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediye maçına hazır
YEREL HABERLER Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir ...
Paşanın Melekleri evinde sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri evinde sahaya çıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X